IN – Arnautovic, nessun problema fisico! Sta bene e col Bologna ci sarà

Dopo l’allarme lanciato nelle ultime ore, l’Inter può tirare un sospiro di sollievo: Marko Arnautovic non ha riportato alcun problema fisico. Secondo le nostre ricerche e le verifiche effettuate dalla nostra redazione l’attaccante austriaco non ha riportato nessun problema muscolare.

NESSUN PROBLEMA FISICO – A differenza da quanto raccontato nelle ultime ore, Marko Arnautovic contro il Bologna ci sarà. L’attaccante austriaco si è regolarmente allenato con il gruppo e sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la delicata trasferta di campionato contro il Bologna, in programma domenica alle 18 al Dall’Ara. Una notizia importante per Inzaghi, che in queste ore sta facendo i conti con l’emergenza offensiva causata dallo stop di Marcus Thuram. L’attaccante francese non sarà della partita a causa di un affaticamento agli adduttori, e resta in forte dubbio anche per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan.

Arnautovic col Bologna ci sarà! Ma non titolare

PANCHINA DALL’INIZIO – Con Lautaro Martinez non al meglio e Correa candidato a partire dal 1’, avere una carta come Arnautovic da giocarsi a gara in corso può rivelarsi fondamentale. L’ex Bologna, che conosce bene l’ambiente e lo stadio, potrebbe rappresentare un’arma preziosa nella gestione dei cambi. Per l’Inter, impegnata in un momento cruciale tra campionato e coppe, ogni pedina conta. E la presenza di Arnautovic, anche solo dalla panchina, è una notizia che fa sorridere Inzaghi e tutto l’ambiente nerazzurro.