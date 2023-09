Arnautovic e Frattesi armi in più per l’Inter: vantaggio Inzaghi – CdS

Arnautovic e Frattesi sono tornati al meglio dalla sosta per le nazionali, avendo entrambi segnato martedì sera. Per l’Inter e Inzaghi è un vantaggio da sfurttare: il Corriere dello Sport dà le opzioni.

JOLLY IN PIÙ – Magari non saranno titolari fissi, ma nelle rotazioni dell’Inter la presenza di Marko Arnautovic e Davide Frattesi sarà molto utile. Entrambi hanno chiuso la sosta per le nazionali con gol, nel senso di doppietta, rispettivamente in Svezia-Austria 1-3 e Italia-Ucraina 2-1. Reti, peraltro, tutte decisive. Per Simone Inzaghi ci sarà la possibilità di usarli ancora di più, anche se per ora senza forzare. Per Arnautovic e Frattesi il Corriere dello Sport parla di staffetta prevista con Marcus Thuram e Henrikh Mkhitaryan, già dal derby col Milan di dopodomani.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno