Arnautovic ancora fermo: la situazione a -4 da Juventus-Inter!

Dopo circa una cinquantina di minuti in campo contro la Fiorentina Marko Arnautovic si ferma. Ecco la situazione dell’attaccante austriaco a pochissimi giorni da Juventus-Inter.

TUTTO IN POCHI MINUTI – L'”Entro, spacco, esco, ciao” di Marko Arnautovic in Inter-Fiorentina fa ridere, ma fa anche riflettere. L’austriaco, subentrato dalla panchina al 28′ del primo tempo per sostituire l’infortunato Marcus Thuram, ha appena fatto in tempo ad ambientarsi al campo e ad andare a segno, che subito ha dovuto abbandonare anche lui il terreno di gioco. Al 77′ della gara di San Siro, infatti, Simone Inzaghi ha dovuto spendere un altro cambio per far tornare in panchina Arnautovic, fresco di gol al 52′, e lasciare spazio a Mehdi Taremi. A pochi giorni da Juventus-Inter, l’allenatore nerazzurro sembra essere in piena emergenza offensiva, considerando la situazione dell’austriaco ma anche quella del francese Thuram.

Le condizioni di Arnautovic, assente nell’allenamento a -4 da Juventus-Inter

LE CONDIZIONI – Domenica la squadra di Simone Inzaghi si sposta a Torino, dove alle ore 20.45 si terrà Juventus-Inter. A quattro giorni dalla gara della venticinquesima giornata non mancano le incognite per i nerazzurri, soprattutto in attacco. Dall’allenamento odierno, dopo un giorno di pausa, è emersa l’assenza di Marcus Thuram e Marko Arnautovic. L’austriaco, infatti, sembra soffrire ancora per l’affaticamento muscolare accusato lunedì sera contro la Fiorentina. Tutto sembra dovuto al poco tempo avuto a disposizione per riscaldarsi, dovendo immediatamente subentrare a Marcus Thuram. La seduta di lavoro di domani aiuterà certamente a capire se Arnautovic riuscirà a recuperare in tempo per essere disponibile, almeno in panchina, per Juventus-Inter. Inzaghi non può far altro che aspettare, valutare e soprattutto sperare.