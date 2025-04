Arnautovic dà forfait per Bologna-Inter! Tegola pesante per Inzaghi – Sky

Marko Arnautovic dà forfait alla vigilia di Bologna-Inter. L’attaccante ha problemi fisici, da Sky Sport Andrea Paventi spiega la situazione.

INFORTUNIO – Marko Arnautovic non ce la fa nemmeno per Bologna-Inter! Il calciatore aveva già accusato problemi dopo il gol con il Cagliari ed era uscito al 59′ per lasciare spazio a Joaquin Correa. Simone Inzaghi lo aveva fatto notare e anche con il Bayern Monaco lo ha lasciato in panchina per l’intera partita. Nei minuti finali è addirittura tornato in campo Mehdi Taremi, che ha superato il suo problema fisico ed è pronto a prendere il posto dei due assenti di domani davanti.

Arnautovic out per Bologna-Inter! Il problema fisico

DETTAGLI – Andrea Paventi, da Appiano Gentile, ha specificato prima dell’allenamento nerazzurro: «L’attaccante austriaco ha avuto un affaticamento all’adduttore della gamba sinistra, verrà rivalutato a inizio settimana per capire se possa essere disponibile per il derby, ma è difficile». Arnautovic perciò salterà sicuramente il Bologna ed è probabile che sia assente anche contro il Milan. Sia lui che Marcus Thuram non ci saranno e Simone Inzaghi dovrà valutare come gestire i tre attaccanti rimasti a disposizione. La sfortuna e gli infortuni perseguitano l’allenatore, chiamato all’ennesimo miracolo in questa stagione piena di impegni.