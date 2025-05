Arnautovic e Correa, ultimi scampoli di Inter: i gol col Verona – TS

L’Inter si affida ad Arnautovic e Correa per vincere contro il Verona, nella partita di questa sera a San Siro. I due sono ormai arrivati al capolinea della loro avventura in nerazzurro.

FUTURO ACCOMUNATO – Ultimi scampoli di Inter, poi grazie (non tanto) e buona vita. Marko Arnautovic e Joaquin Correa questa sera giocheranno da titolari in Inter-Verona, partita valida per la trentacinquesima giornata di campionato. I due sono accomunati dallo stesso destino. A fine stagione, infatti, lasceranno Milano e i colori nerazzurri a scadenza di contratto. Il club non li rinnoverà, anche se su Arna pende un ipotesi di rinnovo unilaterale di un anno a favore dell’Inter. Da capire (più no che sì) se il club lo vorrà esercitare. Ma al futuro se ne riparlerà tra qualche settimana. Oggi c’è Inter-Verona e Inzaghi si attende i loro gol.

Arnautovic e Correa in Inter-Verona: Inzaghi vuole i loro gol

NUMERI – Arnautovic, che prima della trasferta amara di Bologna era reduce da 4 gol in cinque partite, va a caccia nuovamente della rete. L’austriaco, nonostante tutto, il suo contributo all’Inter lo sta dando. Correa molto meno. Il Tucu ha segnato appena un gol in questa stagione, proprio all’andata al Bentegodi nel successo per 5-0 della Beneamata. In quel caso, giocando insieme a Marcus Thuram, fece il fenomeno siglando un gol e due assist, colpendo in più anche una traversa. Inzaghi punta su di lui anche per una questione di numeri e scaramanzia.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna