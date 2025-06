Armani mette in guardia l’Inter: «Difficile, ma non speculiamo!»

Il portiere del River Plate Franco Armani ha parlato anche in vista della prossima partita contro l’Inter al Mondiale per Club.

NON SPECULARE E GIOCARE – Il River Plate nella notte italiana (ore 3.00) ha pareggiato a reti inviolate contro i messicani del Monterrey. Mastantuono e compagni non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 e nell’ultima partita se la vedranno contro l’Inter. I nerazzurri alle 21 italiane invece hanno vinto in rimonta sugli Urawa Reds, agganciando proprio il River a quattro punti. Adesso nella notte tra mercoledì e giovedì alle 3 italiane ci sarà lo scontro diretto. Ecco cos’ha detto a tal proposito Franco Armani, il portiere dei Millonarios: «Sarà ovviamente difficile. Dobbiamo essere intelligenti. Sappiamo che non stiamo speculando e, ovunque giochiamo, puntiamo alla vittoria. È così che si fa».

MANCANZA DI EFFICACIA – Sempre Armani a Tyc Sports sul pareggio contro il Monterrey a pochi giorni dalla gara con l’Inter: «Potevamo vincerla, abbiamo avuto tante occasioni nitide sia nel primo che nel secondo tempo, ma sono contento anche dell’atteggiamento della squadra perché siamo sempre stati veloci e vicini a recuperare palla e a tornare ad attaccare, cosa che ci è mancata nella prima partita e che oggi abbiamo avuto . Ci è mancata l’efficacia, che invece c’era nella prima».