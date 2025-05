Arbitri di Como-Inter e Napoli-Cagliari: Rocchi studia 4 nomi – CdS

Como-Inter e Napoli-Cagliari sono le due partite scudetto, in programma venerdì alle 20.45. Rocchi, che ieri ha parlato di VAR e arbitri, riflette su quattro nomi in particolare. Domani le designazioni ufficiali.

LA LISTA DI ROCCHI – I nomi usciranno domani, ma la lista del designatore Gianluca Rocchi, in vista delle partite scudetto Como-Inter e Napoli-Cagliari, è composta da quattro nomi. Ovvero quelli di Maurizio Mariani, Federico La Penna, Davide Massa e Daniele Doveri. Entrando nello specifico delle due partite, i primi due maggiormente in pole per arbitrare l’Inter a Como. Mariani, domani sera, sarà il quarto uomo di Zwayer in Tottenham-United, finale di Europa League e tornerà giovedì. Mentre La Penna, che ha diretto Torino-Inter, è stato tenuto a riposo nell’ultimo turno. Sta arbitrando bene e potrebbe essere designato per la sfida del Sinigaglia.

Rocchi studia gli arbitri di Como-Inter e Napoli-Cagliari: domani le ufficialità

A NAPOLI – Ma oltre al match del Sinigaglia, Mariani e La Penna hanno qualche chance per anche Napoli-Cagliari. Per la sfida del Maradona, però, Massa e Doveri possono scavalcarli. Soprattutto il primo. Il secondo, che ha peraltro diretto il Napoli nell’ultimo turno a Parma, potrebbe essere designato anche per la sfida salvezza del Castellani tra Empoli e Verona. Domani, Rocchi ufficializzerà le designazioni.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna