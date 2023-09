Andreazzoli: «Vinto la nostra partita! Con l’Inter devi inchinarti»

Andreazzoli è stato intercettato al Castellani proprio dopo il triplice fischio di Empoli-Inter, partita della quinta giornata di Serie A vinta dai nerazzurri grazie a un Eurogol di Dimarco. Ecco le sue dichiarazioni post partita affidate a Sky Sport

VINTA LA PARTITA – Aurelio Andreazzoli ha parlato così al termine di Empoli-Inter: «Avevamo parlato dell’obiettivo che volevamo raggiungere nel pre-partita e lo abbiamo raggiunto: abbiamo vinto la nostra partita. Ovviamente non abbiamo portato via niente ma con una squadra come l’Inter, che inoltre sigla un gol come quello, ti devi inchinare. La nostra vittoria è che dopo il gol subito abbiamo reagito e abbiamo cercato il risultato, con molto sforzo fisico ma anche idee e partecipazione. Potevamo essere anche un po’ più fortunati perché abbiamo avuto qualche occasione sporca, ma questo mi interessa poco. Punti non abbiamo preso ma ci accontentiamo dell’obiettivo raggiunto. Non penso che l’Empoli possa basarsi sulle scintille, noi dobbiamo diventare un organico per avere possibilità di interpretazione e soluzioni da trovare. Quindi siamo consapevoli di questo e andiamo avanti cercando identità e un gioco particolare sul quale poggiarti in occasione di queste partite, contro avversari tremendamente forti»