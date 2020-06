Anche Mertens in dubbio per l’Inter, Gattuso ne...

Anche Mertens in dubbio per l’Inter, Gattuso ne ha tre da valutare – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che per Napoli-Inter Gattuso ha tre giocatori da valutare. Mertens è quello che preoccupa di più.

TRE AFFATICATI – Napoli-Inter è avvolta nel mistero fitto. In prossimità dell’infermeria azzurra infatti un filo di ansia si avverte. Si chiama affaticamento. Cosa da poco magari in tempi normali, ma i giocatori ora vengono da lunga inattività agonistica. I nomi sono tre: Mertens, Fabian Ruiz e Allan. E volendo si potrebbe aggiungere anche Manolas.

FINO ALL’ULTIMO – Fosse accaduto in un periodo diverso si potrebbe pensare a pretattica o cautela esagerata. Invece Gattuso va in giro con la preoccupazione di chi deve pensare al piano-B. O forse a quello C. Mertens è quello che preoccupa di più. Con la finale in gioco il tecnico, il giocatore e lo staff medico si prenderanno tutto il tempo possibile. E punteranno sui benefici del riposo.