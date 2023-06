Torino-Inter (0-1): Inzaghi organizza il test per i 12 titolari di Istanbul

Torino-Inter chiude in bellezza la stagione nerazzurra in Italia. Prima dello 0-2 della Lazio, lo 0-1 firmato Brozovic consolida la posizione della squadra di Inzaghi, alle spalle del Napoli campione d’Italia, con 72 punti. E vale come test utile in vista della Finale di Champions League contro il Manchester City a Istanbul. Di seguito l’analisi tattica di Torino-Inter in Serie A

Pre-Game Analysis: il modulo e le scelte di Inzaghi

FORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’Inter scelto da Simone Inzaghi per affrontare il Torino nell’ultima giornata di Serie A: 1 Handanovic ©; 36 Darmian, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

In-Game Analysis: sviluppo e lettura di Torino-Inter

HIGHLIGHTS – Nel primo tempo, al 37′ Brozovic dalla distanza calcia con il mancino verso la porta in stile Calhanoglu su suggerimento di Lukaku e ringrazia Milinkovic-Savic per l’intervento non certo perfetto che porta l’Inter in vantaggio a Torino (0-1). Nella ripresa, all’80′ Dzeko, sempre su assist di Lukaku, va vicino al raddoppio con un destro che si stampa sul palo esterno.

SOSTITUZIONI – Nel secondo tempo, al 55′ e sul risultato di 0-1, doppio cambio iniziale per Inzaghi: fuori Calhanoglu e Lautaro Martinez, dentro Barella e Dzeko. Staffetta a centrocampo e in attacco tra quattro potenziali titolari a Istanbul. Al 65′ arriva il secondo doppio cambio dell’Inter: fuori Handanovic e Bastoni, dentro Cordaz e Acerbi. Altra staffetta, stavolta in porta tra i due vice-Onana e in difesa tra mancini. Infine, al 75′ ecco il quinto e ultimo cambio interista: fuori Gosens, dentro Bellanova. L’esterno italiano si posiziona da quinto sinistro per i 20′ finali.

Player Analysis: focus sul singolo nerazzurro

TOP – Nota di merito all’ultima giornata che è anche la prima stagionale: Cordaz (vedi pagelle di Torino-Inter). Entra per regalare gli applausi al capitano Handanovic e alla fine finisce per strapparli lui. Dai compagni e dallo stadio. La parata su Sanabria permette all’Inter di mantenere il vantaggio minimo e, quindi, di vincere la partita. Un clean sheet da sogno. Meritatissimo. Voluto. A una settimana dalla partita più importante di tutta la sua carriera, che tornerà a guardare da “semplice” tifoso seduto comodamente in panchina. Come Orlandoni. Sognatore (vedi focus).

Post-Game Analysis: considerazioni finali sulla partita

COMMENTO – Inzaghi schiera una formazione tutt’altro che ricca di seconde linee. A rifiatare, inizialmente, sono solo Acerbi e Barella, oltre a Dimarco, rimasto a Milano. L’occasione è buona per testare tre titolari che hanno perso continuità causa infortuni: Brozovic a centrocampo, Gosens sulla fascia e Lukaku in attacco. E il test è convincente. Il doppio play intercambiabile funziona nonostante Gagliardini, che gira perlopiù a vuoto. La dimostrazione è nel gol dello 0-1, in cui Brozovic si trasforma in Calhanoglu. Il tedesco a sinistra copre bene e spinge abbastanza, ma senza strafare: a Istanbul il potenziale avversario è dieci volte superiore, meglio saperlo prima di ipotizzare la “solita” staffetta tra quinti. Infine, Lukaku ottimizza di gran lunga il gioco di Lautaro Martinez, con cui si trova alla perfezione. Altro argomento di discussione pre-Istanbul: Inzaghi punterà ancora su Dzeko titolare? I cambi fanno capire un po’ le idee dell’allenatore nerazzurro. A parte il romantico avvicendamento tra i pali, con il titolare Onana rimasto “politicamente” a riposo per lasciare la scena ad Handanovic (lo stesso vale per Gagliardini a centrocampo, ndr), Inzaghi testa la squadra che contenderà la Champions League al Manchester City di Guardiola. E dà un minutaggio adeguato a tutti i titolari che farà ruotare in base allo sviluppo della prossima partita: Torino-Inter non è solo l’ultima uscita stagionale in Italia ma anche l’ultimo test probante prima della trasferta turca. E Inzaghi ha già le idee ben chiare.

L’editoriale dopo Torino-Inter (0-1)

OSSERVAZIONE – Il dilemma all’inizio di Torino-Inter è uno: Dzeko o Lukaku con Lautaro Martinez? Il dilemma alla fine di Torino-Inter è uno: Dzeko o Lukaku con Lautaro Martinez a Istanbul? A conoscere la riposta è solo Inzaghi, che nel frattempo lavora su dodici titolari. I primi dieci, evidentemente già scelti, e la coppia che si giocherà l’ultima maglia a disposizione dal 1′. I titolari di Inzaghi in vista di Manchester City-Inter, però, sono di più. Perché il tecnico nerazzurro sta preparando la finalissima puntando su Onana e quattordici calciatori di movimento. A Torino, all’appello, mancano i preziosi Dimarco e Mkhitaryan, oltre al già citato numero 24 camerunese tra i pali. La base di partenza è già nota, probabilmente anche gli avvicendamenti in corso, a parte il centravanti che affiancherà il capitano Lautaro Martinez a Istanbul. Non c’è posto per Handanovic né per D’Ambrosio, figuriamoci per l’ormai ex Skriniar. Almeno dal 1′. Poi chissà. Perché servirà un “sedicesimo” affidabile diverso da Gagliardini e Bellanova. E magari anche un “diciassettesimo” (Correa?). Inzaghi non vuole rischiare nulla e continuerà ad affidarsi ai suoi fedelissimi: Torino-Inter ricorda che i titolari nerazzurri non sono undici. E a Istanbul contro il Manchester City serviranno tutti… anzi, forse anche qualcuno in più per tentare l’impresa.

Extra analisi tattica di Torino-Inter (Serie A)

MEMBERSHIP – Iscriviti gratuitamente alla Membership (clicca qui per compilare il form!) di Inter-News.it per ottenere premi e vantaggi supportando il nostro progetto editoriale sull’Inter.