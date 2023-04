Salernitana-Inter (1-1): Lukaku e Lautaro Martinez condannano (i cambi di) Inzaghi

Salernitana-Inter aggiorna l’incubo vissuto nell’ultimo periodo in casa nerazzurra. L’1-1 finale di Candreva annulla sia il vantaggio iniziale di Gosens sia la filosofia calcistica di Inzaghi, che crolla a picco. Lo scarso stato di forma, unito alla mancata lucidità sotto porta, fa di Lukaku e Lautaro Martinez un doppio problema. Di seguito l’analisi tattica di Salernitana-Inter in Serie A

Pre-Game Analysis: il modulo e le scelte di Inzaghi

FORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’Inter scelto da Simone Inzaghi per affrontare la Salernitana in Serie A: 24 Onana; 36 Darmian, 6 de Vrij ©, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 90 Lukaku, 11 J. Correa.

In-Game Analysis: sviluppo e lettura di Salernitana-Inter

HIGHLIGHTS – Nel primo tempo, al 6′ piattone perfetto di Gosens, che con il mancino sfrutta alla perfezione sia la sponda aerea di Lukaku sia il buco difensivo lasciato di centrali della Salernitana (0-1). Nella ripresa, al 49′ Barella colpisce il palo con un destro dal limite dall’area. Al 64′ Lukaku di testa colpisce la traversa da due passi, prima del miracolo di Ochoa sul tentativo di de Vrij sempre di testa. Poi, al 71′ la traversa salva Onana sul tiro di Dia, che anticipa Darmian su un cross da destra. Infine, al 90′ un inatteso tiro-cross dell’ex Candreva dalla fascia destra si trasforma in un gol clamoroso terminando proprio all’incrocio opposto alle spalle di un incredulo Onana (1-1).

SOSTITUZIONI – Nel secondo tempo, al 66′ e sul risultato di 0-1, arriva il triplo cambio iniziale di Inzaghi: fuori Asllani, Barella e Correa, dentro Brozovic, Gagliardini e Lautaro Martinez. Tripla staffetta piuttosto scontata nelle modalità ma un po’ sorprendente nei nomi. Al 76′ quarto cambio per l’Inter: fuori Gosens, dentro Dimarco. Altro solito avvicendamento annunciato sulla fascia sinistra. Infine, all’85′ ecco il quinto e ultimo cambio finale nerazzurro: fuori Lukaku, dentro Dzeko. Attesa tanto quanto la modifica precedente ma in area di rigore e solo per i minuti finali.

Player Analysis: focus sul singolo nerazzurro

FLOP – Altro giro sulle montagne russe per il personaggio più in vista: Lukaku (vedi pagelle di Salernitana-Inter). Non gioca male. O meglio, non gioca peggio di altre volte. Lo schema “palla a Lukaku” funziona sempre meno, ma ciò che non funziona per niente è il centravanti belga sotto porta. Altri gol sbagliati, uno (il pallone finito sulla traversa, ndr) clamoroso. Così non va. Caso.

Post-Game Analysis: considerazioni finali sulla partita

COMMENTO – Partita noiosa ma sbloccata subito e pronta a essere messa in sicurezza. E invece così non è. Errori su errori sotto porta condizionano la trasferta dell’Inter, che il gol-beffa quasi se lo costruisce da sé. Arriva nel modo e nel momento peggiore ma è nell’aria da oltre venti minuti. L’ennesimo blackout stagionale della banda di Inzaghi non ha scusanti. La manovra è accettabile per circa un’ora, anche per merito di Asllani, poi non va più. Perché non va più Brozovic. Sulle fasce si vede qualcosa di interessante e non arrivano rischi, poi nel finale Dimarco non bissa la prestazione di Gosens. In attacco perfino Correa riesce a fare meglio di Lautaro Martinez. Onana non fa miracoli né il minimo sulla “genialata” di Candreva. Ochoa, invece, di miracoli ne fa a raffica. Ed è solo mentalità: non è questione di episodi o di sfortuna. L’Inter si auto-distrugge.

OSSERVAZIONE – Inzaghi ha deciso di andare a fondo con la sua idea. Anzi, con le sue idee malsane. E in un periodo simile questo si traduce in un solo modo: Inzaghi ha deciso di andare a fondo con un’Inter che non controlla più. Non serve un’altra prova per capire se il bug si può risolvere, non serve chiedere di rivedere determinate convinzioni a stagione ormai compromessa. Inzaghi non “legge” la partita, decide schematicamente a priori cosa fare nella ripresa e lo fa senza preoccuparsi delle conseguenze. Se Lukaku e Lautaro Martinez segnano a tu-per-tu con l’eccellente Ochoa, lo 0-2 (anche 0-3) dà ragione a Inzaghi. Lo 0-1 che diventa 1-1 al 90′ per colpa/merito dell’ex Candreva non dà ragione a Inzaghi. E nemmeno a Lukaku e Lautaro Martinez né a chi ha voluto riformare la coppia a tutti i costi (non sostenibili, ndr). L’inconcludenza degli attaccanti in rosa complicano i piani di Inzaghi, che nel finale propone un’Inter già in modalità vacanza (o Lisbona?). Brozovic (e Gagliardini) in mezzo, Lautaro Martinez davanti, Dimarco a sinistra: Salernitana-Inter non inizia mai per loro. Inzaghi continua a fidarsi dei suoi (ex?) calciatori e del suo istinto: l’Inter di Inzaghi in Serie A non esiste più. L’ultimo appello tra Champions League e Coppa Italia ormai è in arrivo, ma il rischio di aver già rovinato tutto è altissimo…

Extra analisi tattica di Salernitana-Inter (Serie A)

