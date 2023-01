Monza-Inter (2-2): Inzaghi perde due punti per un errore ma gli errori sono di più

Monza-Inter mette un’altra pietra sui già complicati sogni tricolore della squadra nerazzurra. Inzaghi non va oltre il punto in casa della neopromossa. Ai gol di Darmian e Lautaro Martinez segue l’autogol di Dumfries nel recupero. Un pareggio in rimonta che sa di sconfitta. Da dimenticare la prova – parziale – di Lukaku. Di seguito l’analisi tattica di Monza-Inter in Serie A

Pre-Game Analysis: il modulo e le scelte di Inzaghi

FORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’Inter scelto da Simone Inzaghi per affrontare il Monza in Serie A: 24 Onana; 37 Skriniar ©, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

In-Game Analysis: sviluppo e lettura di Monza-Inter

HIGHLIGHTS – Nel primo tempo, al 10′ Darmian è puntuale nell’inserimento con taglio sul cross di Bastoni da sinistra e appoggia comodamente in rete di destro per il vantaggio nerazzurro (0-1). Ma dopo nemmeno un minuto, all’11′, Ciurria entra in area e supera Onana con un preciso sinistro, sfruttando la prima dormita collettiva della difesa di Inzaghi sul lato sinistro (1-1). Poi, al 22′ Lautaro Martinez ruba palla a Pablo Marì, che rischia il controllo su passaggio orizzontale del suo portiere, e riporta l’Inter avanti con una giocata da vero rapace dell’area di rigore (1-2). Nel secondo tempo, all’81′ Acerbi segna colpendo di testa il pallone battuto da Asllani su punizione ma la rete è nulla per un precedente fallo in attacco tutt’altro che chiaro. E all’84′ il palo toglie la possibilità a Lautaro Martinez di festeggiare una splendida doppietta. Infine, al 93′ l’ex Caldirola svetta di testa con e su Dumfries, che impatta per ultimo la palla e la manda alle spalle di Onana, in seguito a un cross nato da un pallone perso malamente da Mkhitaryan a centrocampo (2-2).

SOSTITUZIONI – Al 56′, sul risultato di 1-2, arriva il primo doppio cambio di Inzaghi: fuori Calhanoglu e Dzeko, dentro Asllani e Lukaku. Scelta obbligata in cabina di regia per affaticamento, staffetta prevista in area di rigore. Al 63′ altro cambio obbligato per l’Inter: fuori Barella, dentro Gagliardini. Avvicendamento nel ruolo di mezzala destra causa altro stop per infortunio. Infine, all’81′, ecco il secondo e ultimo doppio cambio nerazzurro: fuori Darmian e Dimarco, dentro Dumfries e Gosens. Forze fresche sulle corsie laterali per il finale di partita.

Player Analysis: focus sul singolo nerazzurro

FLOP – Due punti persi anziché uno guadagnato, il riassunto sta tutto nell’ultimo cambio e nel peggiore in campo per caso: Dumfries (vedi pagelle di Monza-Inter). Le previsioni della vigilia lo danno titolare e invece si siede nuovamente in panchina. Poco male, dato che Darmian impiega solo 10′ per andare a segno. Gli altri 70′ del numero 36 non dicono molto. Forse l’esterno destro olandese sarebbe potuto entrare prima (molto prima…). Invece Inzaghi gli regala solo il quarto d’ora finale, comprensivo di maxi recupero. E arriva l’autogol. Beffardo più che goffo. Il numero 2 nerazzurro non è fortunato per niente ma non è solo questione di (s)fortuna adesso. Distratto.

Post-Game Analysis: considerazioni finali su Monza-Inter

COMMENTO – Le trame di gioco dell’Inter differiscono rispetto a quelle viste a San Siro contro il Napoli. Anziché cercare direttamente la profondità attraverso i movimenti del centravanti, si predilige una manovra più ragionata con esterni e mezzali più coinvolti. È l’effetto Lukaku out. Peccato che, una volta entrato il centravanti belga, la verticalità diventa una prerogativa… ma il numero 90 nerazzurro non tiene un pallone. Nemmeno mezzo. L’Inter Lukaku-centrica per una mezz’ora abbondante diventa una squadra che prova a costruire per un calciatore che non si regge in piedi. Le occasioni di chiudere la partita ci sarebbero pure ma è come se l’Inter giocasse in dieci. Senza finalizzatore. Un accentratore di gioco che diventa non-gioco. Un passo indietro per l’Inter, due indietro per Inzaghi. Le assenze e gli infortuni non sono più alibi, il problema è nella gestione della rosa (corta e limitata). E nelle idee con cui raggiungere i risultati in campo.

OSSERVAZIONE – Un errore arbitrale può condizionare una partita e il suo risultato. In Monza-Inter succede ma non è tutto. L’1-3 annullato non si trasforma in 2-2. Il 2-2 arriva, in pieno recupero, perché la squadra che sta vincendo non riesce a difendere il proprio vantaggio minimo. L’errore è solo nell’azione del pareggio, che rovina una prestazione non bella ma comunque da tre punti in cassaforte. Sbaglia Mkhitaryan, sbaglia Dumfries. Sbaglia Inzaghi, automaticamente. Sbagliano tutti. E se non riesci a difendere l’1-2 in casa del Monza nei minuti finali, difficilmente puoi pensare di vincere lo Scudetto. All’Inter manca la forza mentale più che quella fisica. Inutile mettere Gagliardini e (questo) Lukaku, ma Vidal e Sanchez non ci sono più. Gosens fa bene ma non sarà mai Perisic, è ora di (ri)lanciarlo titolare per vedere una nuova Inter. Una nuova Inter che deve avere anche un altro spartito, a prescindere dalle condizioni psico-fisiche di Lukaku. Inzaghi fa bene a lamentarsi per l’1-3 annullato ma il 2-2 necessita comunque di spiegazioni: l’Inter non ha ancora superato i suoi fantasmi. Aver battuto il Napoli capolista ora fa addirittura male.