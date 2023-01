Inter-Verona (1-0): Inzaghi criticato ma questo è il livello a cui poter ambire

Inter-Verona, ovvero minimo sforzo massimo risultato. L’1-0 lampo di Lautaro Martinez a San Siro permette a Inzaghi di respirare un po’ prima della Supercoppa Italiana. La classifica ora è un po’ più bella dietro il Napoli in fuga. Di seguito l’analisi tattica di Inter-Verona in Serie A

Pre-Game Analysis: il modulo e le scelte di Inzaghi

FORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’Inter scelto da Simone Inzaghi per affrontare l’Hellas Verona in Serie A: 24 Onana; 37 Skriniar ©, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 5 Gagliardini, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

In-Game Analysis: sviluppo e lettura di Inter-Verona

HIGHLIGHTS – Nel primo tempo, al 3′ Lautaro Martinez controlla un pallone vagante e calcia con precisione nell’angolino basso a sinistra per il vantaggio nerazzurro (1-0). Nella ripresa, al 63′ l’arbitro annulla la doppietta a Lautaro Martinez, reo di aver fatto fallo prima di battere a rete.

SOSTITUZIONI – Al 70′, sul risultato di 1-0, arriva il primo doppio cambio di Inzaghi: fuori Calhanoglu e Dzeko, dentro Asllani e Correa. Staffetta tra centrocampo e attacco, più precisamente sui due vertici dello scacchiere nerazzurro. Al 77′ altro doppio cambio per l’Inter: fuori Dimarco e Mkhitaryan, dentro Gosens e Barella. Altra staffetta prevista sul lato sinistro del centrocampo. Infine, all’89′, ecco il quinto e ultimo cambio nerazzurro: fuori Lautaro Martinez, dentro Valentin Carboni. Il classe 2005 argentino completa l’attacco nerazzurro nei minuti finali.

L’articolo continua sotto il video LIVE MATCH di Inter-Verona con la Redazione di Inter-News.it

Iscriviti al canale YouTube di Inter-News.it (clicca qui!) e attiva subito le notifiche per non perdere nessun contenuto video esclusivo pubblicato sulla Inter-News Web TV, in diretta e non solo!

Player Analysis: focus sul singolo nerazzurro

TOP – Il gol è solo il compito che gli dà più soddisfazioni: Lautaro Martinez (vedi pagelle di Inter-Verona). E che gli riesce meglio. Per un’ora e mezzo l’attaccante argentino lotta su ogni pallone, come quello che mette in rete per il 2-0 purtroppo solo virtuale. Il numero 10 nerazzurro è in gran forma. E lo dimostra. In vista della Supercoppa Italiana è una buona notizia. Trascinatore.

Post-Game Analysis: considerazioni finali su Inter-Verona

COMMENTO – L’Inter va in vantaggio subito e fa una partita di controllo. Oltre 90′ a gestire e mantenere l’1-0 iniziale. Una strategia che funziona, anche perché alcune occasioni per trovare il raddoppio ci sono ma non vengono sfruttate. Come al solito. Manovra pulita, forse a tratti ripetitiva per le sue trame. Niente di articolato, Inzaghi pensa al concreto. L’impressione è che manchi più di qualcosa a questa squadra, soprattutto alla formazione iniziale. La qualità non è ottimizzata, la quantità nemmeno. Per fare la differenza serve più la giocata del singolo che quella collettiva. Inter-Verona è una sorta di allenamento specifico pre-Supercoppa Italiana.

OSSERVAZIONE – Nel weekend in cui rallentano Juventus e Milan, l’Inter ha un solo risultato per continuare a inseguire il Napoli con l’illussione tricolore. La vittoria a San Siro è più sofferta nel tipo di serata che nella gestione dell’evento in sé. Inzaghi viene (giustamente?) criticato prima della partita per le scelte di formazione. Durante per le scelte a partita in corso. E dopo per le dichiarazioni a caldo. I motivi delle critiche si chiamano Gagliardini al posto di Asllani et similia. Figuriamoci cosa bisogna pensare quando/se deve entrare un classe 2005 in attacco per chiudere con il 3-5-2 senza modifiche. Inzaghi può sbagliare (e sbaglia spesso) e non può fare miracoli. La rosa a disposizione vale un 1-0 gestito così, dopo i supplementari di Coppa Italia e il pareggio a Monza, senza strafare. Inter-Verona riassume il livello odierno della squadra di Inzaghi: non può essere bella ma deve puntare a essere concreta. Magari ripetendosi mercoledì 18 a Riyad.