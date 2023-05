Inter-Sassuolo (4-2): Inzaghi ritrova Lukaku e il modo di innescarlo

Inter-Sassuolo vale come avviso in vista dell’ultimo Derby di Milano stagionale. Il 4-2 di San Siro rivede come protagonista Lukaku (doppietta), con e senza il partner Lautaro Martinez. Inzaghi inizia a pensare al Milan solo dopo il triplo vantaggio ma perde addirittura la voce pur di evitare il blackout della sua squadra. Di seguito l’analisi tattica di Inter-Sassuolo in Serie A

Pre-Game Analysis: il modulo e le scelte di Inzaghi

FORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’Inter scelto da Simone Inzaghi per affrontare il Sassuolo in Serie A: 1 Handanovic ©; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 12 Bellanova, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 90 Lukaku, 11 J. Correa.

In-Game Analysis: sviluppo e lettura di Inter-Sassuolo

HIGHLIGHTS – Nel primo tempo, all’11′ Berardi segna indisturbato sul secondo palo su assist da sinistra di Laurienté, che è in fuorigioco e di conseguenza il VAR annulla il vantaggio neroverde. Poi, al 15′ è Correa a segnare con un tiro di destro e la collaborazione di Consigli ma Dimarco è al di là della difesa del Sassuolo in occasione dell’assist da sinistra. Al 41′ Lukaku riceve palla da D’Ambrosio spalle alla porta, si gira e di sinistro calcia un bolide dalla lunga distanza che termina sotto il sette (1-0). Nel secondo tempo, al 55′ il cross di Bellanova con il destro viene deviato da Tressoldi, che beffa Consigli e finisce sul tabellino per autogol (2-0). Al 58′ la scena si ripete sulla conclusione mancina di Lautaro Martinez, che riceve da Mkhitaryan e ringrazia il difensore brasiliano per la deviazione (3-0). Poi, al 63′ Matheus Henrique di testa svetta su D’Ambrosio su cross di Berardi da destra e supera l’immobile Handanovic (3-1). Al 77′ va in onda la replica con Rogerio che dalla sinistra pesca in area Frattesi, liberissimo di accorciare di testa sfruttando la marcatura nulla di Asllani (2-3). Infine, all’89′ Lukaku cala il poker nell’angolino basso sul secondo palo con un preciso sinistro in diagonale dopo aver controllato il bel filtrante di Brozovic (4-2).

SOSTITUZIONI – Nell’intervallo, quindi già al 46′ e risultato di 1-0, primo cambio obbligato per Inzaghi: fuori Correa, dentro Lautaro Martinez. Avvicendamento tra argentini in attacco a supporto di Lukaku. Al 61′, sul 3-0, doppio cambio per l’Inter: fuori Dimarco e Mkhitaryan, dentro Gosens e Asllani. Staffetta sulla fascia sinistra, mentre l’albanese agisce da mezzala destra con Gagliardini che si sposta sulla sinistra. Al 73′, sul 3-1, ecco il quarto cambio nerazzurro: fuori de Vrij, dentro Bastoni. L’italiano si posiziona nel ruolo di terzo sinistro con Acerbi che scala al centro della difesa. Infine, al 79′ e sul 3-2, spazio al quinto e ultimo cambio interista: fuori Bellanova, dentro Darmian. Cambia il quinto destro nei minuti finali per difendere meglio.

Player Analysis: focus sul singolo nerazzurro

TOP – Alla fine è il protagonista assoluto nel giorno del suo compleanno: Lukaku (vedi pagelle di Inter-Sassuolo). Uno dei suoi nel primo tempo, un gol dei suoi nella ripresa. Il primo di potenza, nella tipica giocata “alla Lukaku”, cioè spalle alla porta mandando la difesa avversaria in tilt. Il secondo di precisione, confermando la teoria della Lukaku-dipendenza giocando in verticale. L’Inter, con il miglior Lukaku in campo, gioca diversamente. Non meglio ma diversamente. Ed è anche incredibilmente concreta, che è forse la notizia più importante a questo punto. Ritrovato.

Post-Game Analysis: considerazioni finali sulla partita

COMMENTO – Alla vigilia si è parlato molto del “turnover” di Inzaghi in ottica Inter-Milan di Champions League (vedi focus). In Inter-Sassuolo va in campo esattamente la formazione prevista. Una formazione sicuramente rimaneggiata sia nell’asse difensivo Handanovic-de Vrij sia soprattutto nel lato destro con il triangolo D’Ambrosio-Bellanova-Gagliardini. Ciò che permette a Inzaghi di fare gioco è l’asse offensivo Brozovic-Lukaku, che riprende il lavoro interrotto dopo l’addio dell’attaccante belga (e di Conte…). Il gol del 4-2 sintetizza bene questo discorso. La prestazione per il resto non è da sogno. Le occasioni create vengono capitalizzate ma l’Inter regala troppe occasioni al Sassuolo. Difesa ballerina e centrocampo disunito, rispetto alle ultime prestazioni offerte, non aiutano nel fare la partita. Meglio gli esterni e l’attacco. Le sostituzioni, invece, non aiutano granché. I tre punti conquistati, però, sono pesanti: l’Inter B di Inzaghi ottiene il massimo senza strafare. La “distrazione” Derby di Milano non incide ma si sente.

L’editoriale dopo Inter-Sassuolo (4-2)

OSSERVAZIONE – A San Siro si rivede un’Inter vecchio stile. Inzaghi continua a lavorare sulla coppia Brozovic-Lukaku per rimetterla nelle condizioni di essere utile. Ed è esattamente ciò che succede in Inter-Sassuolo. Non è così scontato che in Champions League contro il Milan, nella semifinale di ritorno, i due non trovino spazio dall’inizio. Ciò che è certo, a questo punto, è che saranno sempre più utili appena chiamati in causa. Brozovic continua a sfornare assist e Lukaku a segnare. Innescare il centravanti belga è la giocata mancata finora all’Inter di Inzaghi. Farlo bene, una volta recuperata la forma atletica migliore, fa la differenza. Nella prima ora di gioco si vede un’Inter non bella ma concreta. Nell’ultima mezz’ora, ottenuto il 3-0, i cambi fanno uscire di scena la squadra. La testa è solo ed esclusivamente sul Milan. E per poco il Sassuolo non pareggia. Sarebbe stata una beffa “meritata”, in un certo senso. Questo perché l’Inter di Inzaghi non può permettersi di giocare con il freno a mano tirato né con la testa altrove: il poker al Sassuolo nasconde alcune magagne nonostante il secondo posto ritrovato in Serie A. Martedì in Champions League bisogna approcciare dal 1′ come all’andata, non come in questa partita.

Extra analisi tattica di Inter-Sassuolo (Serie A)

