Inter-Salernitana: Barella al top triggera il 3-5-2 di Inzaghi versione 2021

Inter-Salernitana sembra una partita che arriva direttamente dal 2021, cancellando gli ultimi due mesi esclusivi di bassi nerazzurri. La tripletta di Lautaro Martinez e la doppietta di Dzeko fissano il risultato sul 5-0 finale, che serve tanto a livello pratico per la classifica quanto di umore. Barella insegna. A San Siro si rivede l’Inter delle grandi occasioni, quella che Inzaghi ha costruito sapientemente fin dal ritiro. Di seguito l’analisi tattica di Inter-Salernitana

Pre-Game Analysis: la preparazione e le scelte di Inzaghi

FORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’Inter scelto da Inzaghi per affrontare la Salernitana in Serie A: Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Dzeko, Lautaro Martinez.

In-Game Analysis: lo sviluppo e la lettura della partita

HIGHLIGHTS – Nel primo tempo, al 19′ traversa di Lautaro Martinez in sforbiciata su assist di Barella. Poi, al 23′ l’asse si ripete e stavolta Lautaro Martinez non sbaglia la diagonale per superare Sepe sul brillante assist di Barella (1-0). E al 40′ la coppia cala il tris, perché Barella in verticale trova nuovamente Lautaro Martinez, che controlla e buca il portiere della Salernitana (2-0). Nel secondo tempo, al 56′ Lautaro Martinez fa tripletta su assist di Dzeko dalla destra (3-0). Al 64′ il neo entrato Gosens tocca il suo primo pallone sulla sinistra mandando in gol Dzeko (4-0). Infine, al 69′ Dzeko si ripete su assist di Dumfries dalla destra (5-0).

MODIFICHE – Al 62′, sul 3-0, triplo cambio per Inzaghi: fuori de Vrij, Darmian e Calhanoglu, dentro Ranocchia, Gosens e Vidal. Staffetta ruolo per ruolo, ma il cileno si posiziona mezzala destra con Barella che si sposta sul centro-sinistra. Al 71′, sul 5-0, quarto cambio nerazzurro: fuori Brozovic, dentro Gagliardini. L’italiano agisce da mezzala sinistra con Barella che si accentra, chiudendo davanti alla difesa. Al 75′ quinto e ultimo cambio per l’Inter: fuori Dzeko, dentro Correa. L’argentino si posiziona alla destra del connazionale Lautaro Martinez (come da immagine sotto allegata, ndr).

Player Analysis: il singolo decisivo in Inter-Salernitana visto ai raggi X

PROTAGONISTA – Facile dire chi segna una tripletta ma bisogna allargare i propri orizzonti osservando il resto, a partire dal vero talento ritrovato: Barella. Se Lautaro Martinez riesce a segnare, oltre metà del merito va attribuito a l’uomo-assist. E anche nei voti l’unica differenza è legata al tris dell’argentino finito nel sacco (vedi pagelle di Inter-Salernitana). L’Inter aveva dimenticato di che prestazioni fosse capace Barella. E probabilmente lo stesso Barella aveva dimenticato il suo potenziale. L’assenza a Liverpool sarà ancora più pesante dopo averlo visto – finalmente – all’opera in questo stato di salute psico-fisica. A innescare la reazione nerazzurra è il ritrovato motorino di centrocampo con piedi e testa settati sul rettangolo verde. Trigger.

Post-Game Analysis: le considerazioni finali su Inter-Salernitana

COMMENTO – L’Inter controlla l’avversario e domina la partita come sempre fatto in questa stagione, escludendo l’ultimo mese da incubo. Il bug si risolve praticamente subito: se l’Inter riesce a dominare, basta trovare la via del gol per portare a casa la partita. E non è un caso che, dopo il primo, un gol tiri l’altro. Fosse finita 10-0 non si sarebbe meravigliato nemmeno lo sfortunato Sepe, capitato nella porta sbagliata nella partita sbagliata. Il canovaccio dell’Inter di Inzaghi è il più elementare possibile: mostrare sempre, se possibile, la superiorità tecnica rispetto all’avversario. Il resto vien da sé. Ritrovando Barella dopo due mesi di anonimato, diventa tutto più facile. Arrivano i gol di Lautaro Martinez. E quelli di Dzeko. Per poco anche quello di Correa… Insomma, prestazione perfetta a San Siro. In pieno stile Inter di Inzaghi pre-Natale 2021.

OSSERVAZIONE – Per settimane si è parlato a vuoto del “problema attacco”. Un finto problema per l’Inter di Inzaghi, che ha sempre mandato in rete le sue punte e gli altri giocatori offensivi. Il vero problema nerazzurro nell’ultimo periodo, al di là del blackout mentale post-Derby di Milano perso in rimonta, è esclusivamente legato al centrocampo. Un centrocampo che si è ritrovato con e da Barella. Tutte le teorie dell’Inter Brozovic-dipendente o Dzeko-dipendente, addirittura Perisic-dipendente, vengono smentite in campo. Perfino l’unica “riserva” schierata dal 1′, Darmian, per due terzi gioca una partita importante sulla fascia sinistra. Nell’ultimo terzo San Siro scopre Gosens ed è uno spoiler per quello che potrà essere la corsia mancina in questo finale di stagione. L’esterno tedesco si candida a diventare il vantaggio competitivo dell’Inter di Inzaghi, che già a destra può vantare un fattore determinante come Dumfries. Il potenziale nerazzurro non è mai stato in dubbio, la possibilità di esprimerlo al meglio sì. Inter-Salernitana riassume tutto ciò che è/può essere la squadra di Inzaghi: un gruppo forte che può fermarsi solo da sé, autolimitandosi. A Liverpool servirà un’impresa ma ora l’attenzione va rivolta a Napoli-Milan.