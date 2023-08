Inter-Monza (2-0): Inzaghi si affida a nuove coppie aspettando Pavard

Inter-Monza apre la stagione con tre punti più che meritati. Il 2-0 firmato Lautaro Martinez mette in evidenza i pregi della squadra di Inzaghi, già rivoluzionata dal calciomercato estivo e destinata a cambiare ancora (in meglio?). Di seguito l’analisi tattica di Inter-Monza in Serie A

Pre-Game Analysis: modulo e scelte di Inzaghi

FORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’Inter scelto da Simone Inzaghi per affrontare il Monza in Serie A a Milano: 1 Sommer; 36 Darmian, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 10 Lautaro Martinez ©, 9 M. Thuram.

In-Game Analysis: sviluppo e lettura di Inter-Monza

SOSTITUZIONI – Nel secondo tempo, al 67′ e sul risultato di 1-0, triplo cambio iniziale per Inzaghi: fuori Dumfries, Dimarco e Thuram, dentro Cuadrado, Carlos Augusto e Arnautovic. Tre staffette ruolo per ruolo con forze fresche su entrambe le fasce. All’80′ sul 2-0 quarto cambio dell’Inter: fuori Lautaro Martinez, dentro Frattesi. L’italiano si posiziona da mezzala destra con Mkhitaryan che avanza in attacco alla destra di Arnautovic ma senza alterazioni sistemiche (non è un 3-5-1-1, ndr), intanto Barella eredita la fascia di capitano. Infine, all’84′ quinto e ultimo cambio nerazzurro: fuori Darmian, dentro Bisseck. Avvicendamento finale sul centro-destra della difesa.

Player Analysis: focus sul singolo in maglia Inter

PROTAGONISTA – Troppo facile soffermarsi su chi va in rete, attenzione piuttosto a chi subentra e contribuisce alla chiusura della partita: Arnautovic. L’ora abbondante di Thuram è già più che sufficiente, ma l’attaccante austriaco aggiunge ciò che manca alla prestazione ideale da spalla di Lautaro Martinez: l’assist. Il 2-0 è per metà suo. Anche qualcosa in più. Una mezz’ora piena di giocate utili e tantissima qualità (in versione Ibrahimovic 1.0…). Un ottimo modo per ripresentarsi al pubblico, più maturo non solo anagraficamente. Buona la prima-bis in maglia Inter. Promosso.

Post-Game Analysis: considerazioni su Inter-Monza

COMMENTO – L’Inter costruisce bene dal basso e va alla ricerca della verticalità sui due attaccanti, bravi spalle alla porta per far salire i centrocampisti a supporto. Calhanoglu detta bene i tempi in cabina di regia, anche perché supportato con continuità da chi gli ruota attorno. La manovra dell’Inter si sviluppa principalmente sulla fascia destra ma anche a sinistra si vede qualche spunto. Inzaghi si diverte a invertire i singoli: mezzali e punte si intercambiano per dare equilibrio alla squadra e non dare punti di riferimento al Monza. Barella continua a lavorare da mezzala sinistra ma a prescindere dall’ingresso di Frattesi. Ottima la prova di de Vrij nel guidare la difesa a tre. Darmian stringe i denti da terzo destro (nonostante l’ombra di Pavard…). E Bisseck gli dà il cambio per evitare inutili infortuni di mezza estate. Inzaghi fa scelte precise e anche i cambi lo premiano: Arnautovic è decisivo per il 2-0 e le altre forze fresche vanno a un passo dal tris. Inter-Monza va meglio del previsto dopo il pre-campionato con troppi scossoni: la nuova Inter, ancora in (ri)costruzione, si esalta sugli schemi ormai consolidati di Inzaghi. Ed è solo l’inizio…

Flash Inter: editoriale extra-analisi tattica

OSSERVAZIONE – I primi tre punti stagionali in Serie A, a San Siro, migliorano il morale in casa Inter. Tre punti meritatissimi ma anche sudati. Il “problema” alla fine è sempre lo stesso: il 2-0 sta stretto all’Inter, che potrebbe dilagare da un momento all’altro e invece non va oltre la doppietta di Lautaro Martinez. Un difetto da correggere. La crescita di Thuram è sotto gli occhi di tutti e andrà sempre meglio. Come Arnautovic. Le nuove coppie offensive con Lautaro Martinez come riferimento si completano bene. Resta l’incognita Correa, su cui probabilmente Inzaghi fa pretattica di mercato anche se non lo può ammettere. In attesa del titolare mancante in difesa (sarà davvero Pavard), i migliori della nuova Inter passano anche dalla nuova batteria di esterni: Cuadrado e Carlos Augusto non sono solo riserve da 30′ a partita e Inzaghi lo farà capire dopo il primo giro di rotazioni. In stand-by il giudizio sulla difesa: Bastoni, senza Acerbi, giganteggia ma non è una novità. La novità è Sommer tra i pali e dopo Inter-Monza ci si può accontentare del primo clean sheet in Italia. Il bicchiere nerazzurro è mezzo pieno ma con un asterisco: il calciomercato deciderà le sorti di questa squadra nel bene o nel male. Inzaghi vuole iniziare a costruire partendo dal 2-0 di Inter-Monza anziché dover ricominciare da zero il 1° settembre…

