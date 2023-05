Inter-Milan (1-0): Inzaghi sapeva davvero tutto, Pioli tarda a cambiare

Inter-Milan si traduce in Finale di Istanbul. L’1-0 siglato da Lautaro Martinez nella ripresa conferma quanto già prenotato dopo l’andata, ovvero che sarà l’Inter di Inzaghi la squadra milanese a continuare il sogno nell’Europa che conta. Un’altra prestazione perfetta contro il Milan di Pioli, che non riesce nemmeno minimamente a fare qualcosa per provare a recuperare lo svantaggio dell’andata. Di seguito l’analisi tattica di Inter-Milan in Champions League

Pre-Game Analysis: il modulo e le scelte di Inzaghi

FORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’Inter scelto da Simone Inzaghi per affrontare il Milan in Champions League: 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez ©.

In-Game Analysis: sviluppo e lettura di Inter-Milan

HIGHLIGHTS – Dopo lo 0-0 del primo tempo, al 74′ la triangolazione tra Lautaro Martinez e il neo entrato Lukaku porta al gol dell’argentino, che sul lato sinistro dell’area rossonera trova il diagonale vincente sul primo palo difeso da Maignan e chiude la pratica qualificazione (1-0).

SOSTITUZIONI – Nel primo tempo, al 44′ e sul risultato di 0-0, primo cambio obbligato per Inzaghi: fuori Mkhitaryan, dentro Brozovic. Come di consueto, il croato si posiziona davanti alla difesa con Calhanoglu che si sposta alla sua sinistra. Nella ripresa, al 66′ arriva il secondo doppio cambio per l’Inter: fuori Dimarco e Dzeko, dentro Gosens e Lukaku. Solita staffetta tra quinti sinistri e centravanti. Infine, all’84′ e sull’1-0, ecco il secondo e ultimo doppio cambio nerazzurro: fuori Barella e Lautaro Martinez, dentro Gagliardini e Correa. Altra staffetta tra centrocampo e attacco per arrivare al triplice fischio finale, avendo ormai staccato l’ambito pass per Istanbul.

Player Analysis: focus sul singolo nerazzurro

TOP – Un’altra lezione di calcio è servita, il migliore in campo è in panchina: Inzaghi (vedi pagelle di Inter-Milan). Conferma la formazione dell’andata, predica calma, ripete i cambi anche se in emergenze e alla fine porta a casa un’altra meritata vittoria. Probabilmente è l’unico a San Siro a non avere mai dubbi né paura di andare in finale a Istanbul. E se la merita tutta. Condottiero.

Post-Game Analysis: considerazioni finali sulla partita

COMMENTO – L’Inter approccia con lo stesso spirito dell’andata alla partita ma è il Milan a doverla fare. Nel primo quarto d’ora il rischio di prendere il gol della paura c’è, nel secondo quarto d’ora inizia a scemare e l’ultimo terzo del primo tempo è perlopiù a tinte nerazzurre. La squadra di Inzaghi (ri)prende le misure al Milan, gioca con tranquillità e prova a creare trame interessanti obbligando gli avversari a sfruttare il proprio lato debole. La prestazione di Dumfries a destra è indicativa dell’attenzione in casa Inter: non subisce gli attacchi del duo Theo Hernandez-Rafael Leao ma lo costringe a inseguirlo e fermarlo con le cattive. L’infortunio di Mkhitaryan velocizza la modifica dello spartito tattico di Inzaghi. Nella ripresa si vede una squadra più compassata, che predilige la costruzione dal basso e il giro palla coinvolgendo anche Onana, ma sempre più calma con l’aumentare dell’agitazione rossonera. Si abbassa anche il baricentro ma il Milan non ha idee né qualità per impensierire Lautaro Martinez e compagni. Il gol dell’attaccante argentino è una conseguenza della passività di Pioli: anziché preoccuparsi di scombinare i piani in attacco inserendo subito i connazionali di Lukaku (Saelemaekers e Origi, ndr), puntella la difesa con il fresco Kalulu per lo stremato Thiaw. Il Derby di Milano finisce prima ancora dell’1-0: Inzaghi ha fretta di vincere, Pioli probabilmente prende tempo sapendo di aver già perso. E perde malamente, perché è grave non creare nemmeno i pressuposti del gol.

L’editoriale dopo Inter-Milan (1-0)

OSSERVAZIONE – Alla vigilia una frase, più di tutte, caratterizza la conferenza stampa di Inzaghi: «So tutto». Ed effettivamente il tecnico nerazzurro sa e sapeva già tutto. Il Milan ritrova la coppia Theo Hernandez-Rafael Leao a sinistra ma è costretto ad attaccare a destra perché il duo Darmian-Dumfries è talmente attento da costringere i rossoneri sulla difensiva. L’Inter perde il jolly Mkhitaryan prima dell’intervallo ma il cambio tattico è già pronto: Inzaghi ha preparato la stessa partita dell’andata nonostante Pioli potesse attuare importanti modifiche. Modifiche che arrivano nella formazione iniziale ma non a partita in corso. Inzaghi non perde tempo, Pioli invece tarda i cambi offensivi e il suo Milan subisce gol alla prima vera occasione dell’Inter. Un doppio Derby di Milano internazionale non vinto ma stravinto dall’Inter di Inzaghi. Epilogo meritato al termine del doppio confronto ma nel complesso inaspettato: la Finale di Champions League è quanto di più impronosticabile in questa stagione. Che sia contro il Manchester City o il Real Madrid oggi conta solo relativamente, gran parte dell’impresa è già andata in scena.

Extra analisi tattica di Inter-Milan (Champions League)

