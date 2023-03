Inter-Lecce (2-0): Inzaghi va sul sicuro, Gosens spariglia le carte tradizionali

Inter-Lecce si apre e si chiude con un netto dominio casalingo. Il 2-0 firmato Mkhitaryan nel primo tempo e Lautaro Martinez nella ripresa mostra una versione concreta dell’Inter di Inzaghi, che punta sulla tradizione. Non c’è modo né tempo per i test ma la “novità” obbligata Gosens a sinistra funziona e fa la differenza. Di seguito l’analisi tattica di Inter-Lecce in Serie A

Pre-Game Analysis: il modulo e le scelte di Inzaghi

FORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’Inter scelto da Simone Inzaghi per affrontare il Lecce in Serie A: 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez ©.

In-Game Analysis: sviluppo e lettura di Inter-Lecce

HIGHLIGHTS – Nel primo tempo, al 29′ sulla sinistra grande discesa di Gosens, che serve in mezzo Barella, bravo a temporeggiare e trovare alla sua sinistra Mkhitaryan, a sua volta perfetto di prima nel tiro potente e preciso che termina sotto l’incrocio per il vantaggio dell’Inter (1-0). Nella ripresa, al 53′ Dumfries da destra non sbaglia l’assist in mezzo per Lautaro Martinez, che di controbalzo raddoppia con un bel destro di prima intenzione che non dà scampo a Falcone (2-0).

SOSTITUZIONI – Al 71′, sul risultato di 2-0, arriva il primo doppio cambio di Inzaghi: fuori Mkhitaryan e Lautaro Martinez, dentro Brozovic e Lukaku. Il croato si posiziona davanti alla difesa facendo scalare Calhanoglu nel ruolo di mezzala sinistra, mentre il belga agisce alla destra di Dzeko, invece la fascia di capitano finisce sul braccio sinistro di Barella. Al 79′ ecco il secondo doppio cambio per l’Inter: fuori Dumfries e Calhanoglu, dentro D’Ambrosio e Gagliardini. Staffetta nel ruolo di quinto destro e di mezzala sinistra, dove si sposta Barella. Al 91′ spazio al quinto cambio nerazzurro: fuori Gosens, dentro Zanotti. Il classe 2003 italiano gioca il recupero da quinto sinistro per evitare ulteriori stravolgimenti sul binario destro Darmian-D’Ambrosio.

Player Analysis: focus sul singolo nerazzurro

TOP – Finalmente la partita che ci si aspettava dall’esterno tedesco, che è anche il migliore in campo: Gosens (vedi pagelle di Inter-Lecce). Nell’ultimo periodo il miglioramento è oggettivo. Più che altro si apprezzano la concretezza e la continuità, visto che l’impegno non è mai mancato. L’indisponibilità di Dimarco arriva nel momento migliore, quando il calo prestativo dell’italiano può essere arrestato dall’ottimo stato di forma psico-fisica del tedesco. Ancora è presto per dire che siamo ai livelli di Bergamo ma la strada, adesso, è quella giusta. Tonico.

Post-Game Analysis: considerazioni finali sulla partita

COMMENTO – Ottimo avvio per l’Inter, che si mostra subito aggressiva e propositiva. Pur dominando il gioco, facendo molto possesso palla, le azioni si sviluppano principalmente sulle fasce, quindi cercando la verticalità. La differenza è nella gestione della penultima giocata: a destra Dumfries se la dimentica, litigando con la palla e forse anche con se stesso; a sinistra Gosens va fino in fondo. L’1-0 nasce così. Al contrario, a inizio ripresa è proprio l’esterno destro olandese a confezionare la palla-gol per il raddoppio. E il tris, cercato con insistenza, non arriva all’ultimo minuto perché Dzeko per una volta decide di essere egoista e ignora completamente la sovrapposizione di Zanotti. Battere in scioltezza il Lecce a San Siro non è un’impresa ma lo diventa dopo la trasferta di Bologna. E questo non va mai bene. Gli alti e bassi dell’Inter di Inzaghi in Serie A non si curano in 90′, però. Servono più Inter-Lecce per uscire dalla “crisi”.

OSSERVAZIONE – Inzaghi dice stop ai test. A San Siro dal 1′ non c’è né Brozovic né Lukaku. E nemmeno de Vrij, nonostante l’assenza di Skriniar (e del già citato Dimarco). La sicurezza passa da Acerbi in difesa, Mkhitaryan a centrocampo (con Calhanoglu in cabina di regia) e Dzeko in attacco. E se da una parte è vero che i titolari migliori – Brozovic e Lukaku, appunto – vengono preservati in vista della trasferta in casa del Porto, dall’altra è altrettanto vero che l’Inter oggi ha altri titolari. Il numero 20 turco oggi dà più garanzie del 77 croato davanti alla difesa, ad esempio. Chissà cosa diremo tra dieci giorni ma questo è un dato oggettivo. Com’è oggettivo che gregari classe ’89 come Darmian e soprattutto Mkhitaryan al momento sono più credibili di pseudo stelle strapagate per non giocare. La sicurezza di Inzaghi passa dalla tradizione: i tre punti di Inter-Lecce arrivano con quella che da tempo è definita “formazione-tipo”. Formazione-tipo in cui emerge Gosens, che solo teoricamente non ne fa parte in favore di Dimarco. Ed è proprio l’esterno mancino tedesco a sparigliare le carte di Inzaghi: il 3-5-2 tipo deve essere ancora messo in discussione. In campo i migliori, non i più forti (sulla carta). Il 2-0 di Inter-Lecce sarà motivo di analisi post-partita per capire i margini di questa squadra e del suo allenatore: quanti cambi può permettersi Inzaghi senza rischiare di stravolgere la sua creatura… in Portogallo? Vedremo…

Extra analisi tattica di Inter-Lecce (Serie A)

