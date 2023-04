Inter-Fiorentina (0-1): Inzaghi prova a cambiare ma non l’allergia al gol

Inter-Fiorentina ha lo stesso copione dell’ultimo discusso Derby d’Italia. Un altro 0-1 casalingo che farà parlare ma stavolta solo ed esclusivamente per la prestazione insufficiente della squadra di Inzaghi. La costruzione della manovra non basta, a mancare è la concretezza sotto porta. E il singolo errore viene pagato. Di seguito l’analisi tattica di Inter-Fiorentina in Serie A

Pre-Game Analysis: il modulo e le scelte di Inzaghi

FORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’Inter scelto da Simone Inzaghi per affrontare la Juventus in Serie A: 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic ©, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 90 Lukaku, 11 J. Correa.

In-Game Analysis: sviluppo e lettura di Inter-Fiorentina

HIGHLIGHTS – Dopo lo 0-0 del primo tempo, nella ripresa al 53′ Bonaventura, ricevendo palla direttamente dalla smanacciata di Onana, anticipa un Bastoni piuttosto leggero in marcatura e di testa porta in vantaggio la Fiorentina sugli sviluppi dell’ennesimo calcio d’angolo viola (0-1). Poi, al 59′ solo il palo nega il pareggio a Barella, bravo a tentare la conclusione al volo dalla distanza.

SOSTITUZIONI – Nel secondo tempo, al 64′ e sul risultato di 0-1, arriva il triplo cambio iniziale di Inzaghi: fuori Bastoni, Gosens e Correa, dentro de Vrij, Bellanova e Lautaro Martinez. L’olandese si piazza al centro della difesa facendo scalare Acerbi nel ruolo di terzo sinistro, l’italiano si ricicla quinto sinistro e l’argentino affianca Lukaku. Infine, al 78′ doppio cambio finale per l’Inter: fuori Brozovic e Mkhitaryan, dentro Asllani e Dzeko. Inzaghi ripropone il 3-4-1-2 con l’albanese in cabina di regia e il bosniaco centravanti, con Lautaro Martinez a fare da raccordo.

Player Analysis: focus sul singolo nerazzurro

FLOP – L’uomo più atteso, il più deludente: Lukaku (vedi pagelle di Inter-Fiorentina). Inutile aggiungere altro. Dopo l’illusione data dai gol con la maglia della Nazionale Belga, il numero 90 nerazzurro torna a fare paura. In senso negativo. I gol sbagliati a San Siro, uno su tutti, sono assurdi. E sempre di più. Troppi, ormai. Non ci sono più scuse che tengano, ad aprile. Maldestro.

Post-Game Analysis: considerazioni finali sulla partita

COMMENTO – L’Inter gioca e fa giocare. Paradossalmente lo 0-1 sta stretto alla Fiorentina, che approccia bene. Meglio dell’Inter, meglio anche della Juventus vista a San Siro meno di due settimane fa. Ciò riassume le colpe nerazzurre. Non basta il giro palla, non bastano le verticalizzazioni, non bastano gli uno-due in area di rigore. Servono i gol. E non arrivano. Mai. La manovra sull’asse Onana-Brozovic-Lukaku spesso è lenta. Anche sporca. Ampiezza sì, ultimo passaggio no. Difetti che non permettono di concretizzare quanto costruito. La fase difensiva, invece, non è pervenuta. Poco filtro, troppe praterie. Italiano può cambiare in corsa l’assetto della sua Fiorentina puntando sui difetti dell’Inter di Inzaghi. Difetti difensivi, difetti offensivi. Una squadra allergica al gol non ha futuro, ma non bisogna dimenticare l’improvvisazione in tutti i reparti: le scelte di Inzaghi riflettono alla perfezione i problemi nella costruzione della rosa.

OSSERVAZIONE – Altro giro, altra corsa ma stesso finale. E stesso risultato. Purtroppo. Lo 0-1 di Inter-Fiorentina post-sosta è un po’ la fotocopia di Inter-Juventus pre-sosta. Basta un gol subìto, anche se non sùbito come contro la Juventus, per far crollare ogni tentativo di reazione nerazzurra. La squadra di Inzaghi costruisce tanto ma allo stesso tempo subisce troppo. Un solo errore, in marcatura o meno, viene pagato caro. Così come vengono pagati tutti gli errori sotto porta. Le modifiche tecnico-tattiche attuate probabilmente non convincono, ma alla fine è il gol a mancare. Se le cose migliori si vedono con Bellanova a sinistra, forse c’è più di un problema. Allora la domanda è obbligatoria: cosa può fare Inzaghi per risolvere i problemi di questa squadra a questo punto della stagione? O forse è il caso di chiedere: cosa può fare questa squadra per risolvere i problemi che Inzaghi non riesce più a risolvere? Iniziare a giocare con la testa settata sul presente dell’Inter, visto che il futuro (nerazzurro) è un’incognita per tutti…

Extra analisi tattica di Inter-Fiorentina (Serie A)

