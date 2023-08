Cagliari-Inter (0-2): Inzaghi conferma lo spartito, Thuram in stile Lukaku

Cagliari-Inter somiglia a Inter-Monza e non solo per il risultato identico. Lo 0-2 nerazzurro arriva senza particolare sofferenza e con una crescita collettiva evidente sotto Inzaghi. Anche quella individuale, in particolare Thuram. Di seguito l’analisi tattica di Cagliari-Inter in Serie A

Pre-Game Analysis: modulo e scelte di Inzaghi

FORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’Inter scelto da Simone Inzaghi per affrontare il Cagliari in Serie A in trasferta: 1 Sommer; 36 Darmian, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 10 Lautaro Martinez ©, 9 M. Thuram.

In-Game Analysis: sviluppo e lettura di Cagliari-Inter

HIGHLIGHTS – Appena disponibili, clicca qui per vedere il video con tutti i momenti salienti e i gol di Cagliari-Inter, vinta 0-2 dalla squadra nerazzurra grazie alle reti di Denzel Dumfries e Lautaro Martinez (terzo gol stagionale). L’Inter sale al primo posto in classifica a quota 6 punti.

SOSTITUZIONI – Nel secondo tempo, al 71′ e sul risultato di 0-2, triplo cambio iniziale per Inzaghi: fuori Dumfries, Dimarco e Barella, dentro Cuadrado, Carlos Augusto e Frattesi. Solita staffetta prevista su entrambe le fasce e normale avvicendamento nel ruolo di mezzala destra a centrocampo. All’77′ quarto cambio dell’Inter: fuori Thuram, dentro Arnautovic. Passaggio di testimone in attacco. Infine, all’82′ quinto e ultimo cambio nerazzurro: fuori Mkhitaryan, dentro Sensi. Forze fresche anche in posizione di mezzala sinistra per arrivare al triplice fischio finale.

Player Analysis: focus sul singolo in maglia Inter

PROTAGONISTA – Sulla scia dell’alter ego Arnautovic dopo l’esordio stagionale: Thuram. L’attaccante francese si mette al servizio non solo del compagno di reparto Lautaro Martinez ma di tutta la squadra. Lavoro sporco preziosissimo e rarissimo, anche perché di sporco non ha nulla: il numero 9 nerazzurro pulisce e ripulisce tutto. L’assist per lo 0-1 di Dumfries è splendido, l’apertura per Dimarco che dà il via allo 0-2 anche di più. Ricorda qualcuno… Soprattutto nei movimenti spalle alla porta. E non solo in quelli. Ora gli manca il gol. Eredità importante. Lukaku.

Post-Game Analysis: considerazioni su Cagliari-Inter

COMMENTO – L’Inter gira bene e si capisce da piccolissimi dettagli che riflettono al meglio l’idea di gioco inzaghiana. Solita impostazione dal basso, con Sommer che inizia a prendere più confidenza con il reparto e anche con il ruolo. Lo stesso vale per Calhanoglu, che non è più solo un semplice regista in costruzione ma sta crescendo nei panni di mediano in distruzione (stile Brozovic). Si preferisce il gioco sulle fasce, principalmente quella sinistra con Dimarco, ma quando si va a destra su Dumfries ci sono le praterie da attaccare. L’1-0 nasce da questo presupposto e dall’ottima giocata di Thuram in versione assist-man nella triangolazione con Dumfries. Il 2-0 si sviluppa sul lato opposto sull’asse Dimarco-Lautaro Martinez ma sempre grazie allo spunto giusto di Thuram, che spalle alla porta pulisce ogni pallone e ottimizza la costruzione per arrivare in zona gol. Lo 0-2 del primo tempo illude in ottica goleada. Invece nella ripresa l’Inter cala un po’ alla distanza e si limita a gestire – bene – il doppio vantaggio. Le sostituzioni di Inzaghi sono sì “telefonate” ma in questa stagione l’impressione è che la qualità dei ricambi sia più alta. E mancano ancora profili di primissimo livello da integrare alla rosa… Dalla prima trasferta stagionale solo buone notizie: Cagliari-Inter bissa il risultato di Inter-Monza con tanto di porta inviolata dopo due giornate. Lo spartito di Inzaghi, leggermente rinnovato, funziona.

Flash Inter: editoriale extra-analisi tattica

OSSERVAZIONE – Lo spartito di Inzaghi è quello di sempre, ma addirittura migliorato per amalgama dopo il viavai di calciomercato. Sommer non è Onana con i piedi ma si impegna per non essere un “problema”, vale a dire l’antitesi del calcio inzaghiano moderno, sempre più fluido. A prescindere da Pavard (sogno o realtà?), anche senza Acerbi in mezzo l’Inter in difesa è solida, per merito di un ritrovato de Vrij e di un Bastoni in forma invidiabile, oltre che della garanzia Darmian. A centrocampo Calhanoglu studia da Brozovic e non più da Calhanoglu schierato davanti alla difesa: l’upgrade generale passa anche da qui. Interessante notare a destra la crescita di Dumfries, che si rifugia sempre meno nel passaggio all’indietro e si propone regolarmente in fase di spinta. Invece, a sinistra non cambia l’autonomia di Dimarco ma almeno la qualità resta alta. In tutte queste note positive, per la prima volta dopo tanto tempo Barella e Mkhitaryan non spiccano. Solo un caso? Su Lautaro Martinez è inutile aggiungere altro che non si sappia già. E di Thuram si è già detto abbastanza. Tutto ciò per ribadire un concetto forse elementare ma fondamentale a mercato ancora aperto: se Inzaghi ha la possibilità di lavorare con le sue idee su profili “plasmabili” a livello tecnico-tattico, alla fine i risultati arrivano a prescindere dai singoli nomi in rosa. La crescita dell’Inter non dipende solo dal Pavard di turno titolare ma da come migliorano tutte le varie rotazioni quando il calendario nerazzurro sarà fitto di impegni.

