Bologna-Inter (1-0): Inzaghi accetta di fallire in Serie A senza avere altre idee

Bologna-Inter è solo l’ennesimo passaggio a vuoto stagionale della squadra di Inzaghi in Serie A. L’1-0 firmato Orsolini nella ripresa completa un quadro ormai drammatico per una gruppo che sembra sconnesso da questo campionato. L’obiettivo aziendale chiamato “passaggio del turno in Champions League” toglie entusiasmo, limita prestazioni e di risultati nemmeno l’ombra. A livello tecnico-tattico il nulla. Di seguito l’analisi tattica di Bologna-Inter in Serie A

Pre-Game Analysis: il modulo e le scelte di Inzaghi

FORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’Inter scelto da Simone Inzaghi per affrontare il Bologna in Serie A: 24 Onana; 36 Darmian, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 22 Mkhitaryan, 77 Brozovic ©, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

In-Game Analysis: sviluppo e lettura di Bologna-Inter

HIGHLIGHTS – Nel primo tempo, al 15′ il VAR annulla il gol di Barrow per il fuorigioco attivo di Dominguez, che al 12′ si trova sulla traiettoria di Onana ma nettamente al di là della linea difensiva interista. Al 18′ clamorosa traversa di Soriano, che va vicino al gran gol dalla distanza. Nel secondo tempo, al 76′ Orsolini non perdona, superando Onana sul repentino contropiede causato dal passaggio errato di D’Ambrosio per Barella, che porta al lancio diretto da metà campo esattamente nella zona tra Bastoni e Acerbi, che non possono nulla in ripiegamento (1-0).

SOSTITUZIONI – Nell’intervallo, quindi al 46′ sul risultato di 0-0, arriva il primo cambio di Inzaghi: fuori de Vrij, dentro Acerbi. Cambia immediatamente il leader al centro della linea a tre difensiva. Al 63′ ecco il primo doppio cambio per l’Inter: fuori Mkhitaryan e Lukaku, dentro Barella e Dzeko. Staffetta sia nel ruolo di mezzala destra sia di centravanti. Al 67′ spazio al quarto cambio nerazzurro: fuori Dumfries, dentro D’Ambrosio. L’italiano si posiziona nel ruolo di terzo destro con Darmian che si alza sulla linea dei centrocampisti. Infine, all’83′, sull’1-0 per i padroni di casa, arriva il quinto e ultimo cambio interista: fuori Brozovic, dentro Valentin Carboni. Il classe 2005 argentino agisce da trequartista dietro le due punte nel disperatissimo 3-4-1-2 finale.

Player Analysis: focus sul singolo nerazzurro

FLOP – Dritti al punto per spiegare la sconfitta andando a dare uno sguardo “collettivo” in panchina: Inzaghi (vedi pagelle di Bologna-Inter). Mette in campo una squadra rimaneggiata per scelta più che per necessità. Il doppio impegno settimanale non è di aiuto ma bisognava saperlo prima. Le partite si preparano prima e si leggono durante. Inzaghi legge Bologna-Inter prima di prepararla… e nemmeno bene. Testa solo ed esclusivamente al Porto, palese. Demotivante.

Post-Game Analysis: considerazioni finali sulla partita

COMMENTO – Cosa analizzare quando lo spettacolo (tecnico) in campo è nullo? E le idee (tattiche) sono sotto zero? L’Inter approccia malissimo. Sarà che il campo è quello che è causa diluvio in corso, sarà che il Bologna di Thiago Motta è una squadra ben organizzata tatticamente. E sarà soprattutto che Inzaghi si presenta dal 1′ sia senza gli indisponibili (Skriniar e Dimarco) sia senza alcuni titolari lasciati a riposo in panchina (Acerbi e Barella). Ne viene fuori un’Inter incapace di proporre calcio. Manca il raccordo tra i reparti, troppo sconnessi tra loro. Centrocampisti e attaccanti non dialogano, difensori e centrocampisti non costruiscono insieme. Onana regala qualche (inutile?) brivido con i piedi, gli esterni non possono esaltarsi sul terreno scivoloso per la pioggia. L’Inter non corre e non rincorre. Va avanti per inerzia. Inzaghi fa cambi (conservativi… di cosa?) senza cambiare nulla, in realtà. L’Inter subisce senza reagire. La trasferta bolognese riassunta bene: l’1-0 di Bologna-Inter serve solo a sottolineare i problemi nerazzurri. Perché altrimenti si sarebbe parlato solo di un punto comunque da non buttare… e invece no.



Extra analisi tattica di Bologna-Inter (Serie A)

L’Inter non può ignorare l’appuntamento con la Serie A ma lo sta facendo. Senza nemmeno provare a fingere che non sia così. Sfumato ormai per tutti l’obiettivo Scudetto, per merito del Napoli più che per demerito altrui, a Inzaghi non resta che mantenere il posizionamento nei primi quattro posti. Tra blindare il secondo in solitaria e rischiare di ritrovarsi a difendere il quarto in comitiva ce ne passa, però. Un pensiero che al gruppo non sembra nemmeno passare di mente. La gestione interista post-Napoli è quella di un fallimento annunciato in campionato. A tratti quasi cercato, dovendo giudicare formazioni schierate e sostituzioni fatte. A Bologna non si vede nulla di nuovo né di vecchio. La solita Inter che, svuotata dall’impegno internazionale, mostra tutta la sua supeficialità in casa di chi invece ha fame di vittoria. Tante chiacchiere, poche idee. La mossa disperata Carboni riassume alla perfezione la situazione:

