Betis-Inter (1-1): Inzaghi riprova l’unico undici oggi possibile ma con Gosens

Betis-Inter non regala emozioni ma appena due gol. L’1-1 porta la firma di Darmian, nel male prima e nel bene poi. Un test nel complesso non così “realistico” per Inzaghi in vista del Napoli ma obbligato con le assenze. Di seguito l’analisi tattica di Real Betis-Inter in amichevole

Pre-Game Analysis: il modulo e le scelte di Inzaghi

FORMAZIONE INIZIALE – Ecco il 3-5-1-1 di partenza dell’Inter scelto da Simone Inzaghi per affrontare il Real Betis Balompié nell’amichevole in Spagna: 1 Handanovic ©; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 12 Bellanova, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 5 Gagliardini, 8 Gosens; 22 Mkhitaryan; 9 Dzeko.

In-Game Analysis: sviluppo e lettura di Betis-Inter

FORMAZIONE FINALE – Dopo la girandola di cambi della ripresa, ecco l’undici in campo al triplice fischio finale: 55 Brazao (dal 79′); 37 Skriniar ©, 15 Acerbi, 47 Fontanarosa (dal 90′); 36 Darmian (dal 62′), 50 A. Stankovic (dal 90′), 14 Asllani (dal 62′), 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco (dal 62′); 45 V. Carboni (dal 79′); 42 Curatolo (dal 90′).

Player Analysis: focus sul singolo nerazzurro

TOP – Entra in campo dopo lo stop per infortunio e sbaglia, poi si riscatta in tempo record e si salva ottimizzando la sua sufficienza: Darmian (vedi pagelle di Betis-Inter). In un periodo in cui, causa Qatar 2022, ci si chiede quanto manca Hakimi a destra dopo aver puntato su Dumfries, la risposta del numero 36 nerazzurra è sempre la stessa: “Io ci sono”. E c’è. C’è per sostituire numericamente il numero 2 olandese, c’è per alternarsi al numero 12 italiano. Il jolly sempre affidabile, anche quando la sua prestazione inizia in salita per una errore difensivo che lo proietta rapidamente in attacco per rimediare. Una riserva, certo, ma di quelle utili in rosa. Certezza.

Post-Game Analysis: considerazioni finali su Betis-Inter

COMMENTO – Inzaghi ripropone lo stesso undici dell’ultima vincente uscita a Malta contro il Red Bull Salisburgo (vedi analisi tattica) con una sola modifica: a sinistra c’è Gosens dal 1′ anziché Dimarco. Giusto dare fiducia all’esterno tedesco. Anche per via del gioco delle coppie: con Bellanova a destra, Gosens; con Dumfries, a sinistra Dimarco. Questione di caratteristiche ed equilibri. O semplicemente questione di abitudine e sicurezza: Inzaghi sembra aver smesso di credere alla coppia Dumfries-Gosens per la sua Inter, sebbene non ci sia ancora la controprova. Il 3-5-1-1 è la prova che per Inzaghi esiste solo il 3-5-2 e al più può esistere in altre due-tre forme non stravolte. Esiste l’Inter B con Gagliardini mezzala in assenza di Brozovic ma non con Asllani co-regista. Con la rosa nuovamente completa (si spera…) post-Qatar 2022 si tornerà alle origini. Analizzare Betis-Inter, quindi, diventa un semplice passatempo di fine anno. Abitudine.

OSSERVAZIONE – Se questa fosse l’Inter anti-Napoli, ci sarebbe da preoccuparsi. Il problema è che l’assenza dei vari Onana, de Vrij, Dumfries, Brozovic, Correa, Lautaro Martinez e Lukaku potrebbe essere, per diversi motivi, prolungata. Almeno finché non saranno tutti al 100% contemporaneamente. L’Inter anti-Napoli quasi sicuramente sarà quella di Reggio Emilia il 29 dicembre e non quella di Reggio Calabria il 22 ma oggi poco importa. Le amichevoli estive pre-campionato contano sempre poco, quelle “invernali” pre-ripresa del campionato valgono anche meno. Un’ora e mezzo di noia in quel di Siviglia amplifica i pensieri negativi di questi giorni. Da una parte il calendario difficile, dall’altro il futuro difficilissimo. In mezzo il calciomercato di riparazione. L’Inter conta i giorni che mancano alla ripresa ufficiale ma deve contare anche le pedine di cui Inzaghi avrebbe urgente bisogno nel 2023: l’anno nuovo non può essere affrontato improvvisando. E l’attuale emergenza in tutti i reparti non è solo figlia dei Mondiali.

