Analisi tattica Inter-Udinese (4-0): Inzaghi porta la sua creatura su un altro livello

Analisi tattica di Inter-Udinese, terminata 4-0 con un poker multi-firma. Prestazione senza storia a San Siro, dove va in scena la migliore espressione inzaghiana della stagione interista. Di seguito la breve analisi tattica, a caldo, della partita giocata dall’Inter di Inzaghi in Serie A

PREPARAZIONE – Ennesima serata da “altro che rotazioni” in casa nerazzurar. La scelta di Simone Inzaghi è per la miglior formazione possibile al netto degli infortunati, senza nuovi esperimenti. Si nota subito un’Inter molto aggressiva e propositiva fin dai primi minuti, nei quali prova a costruire allargando bene la manovra per il traversone in area ma sfruttando malissimo la conclusione verso la porta. Il paradosso è che l’Udinese fatica a recuperare palla e superare la propria metà campo ma quando ci riesce sono brividi per la porta difesa da Yann Sommer e compagni. Il gol di Hakan Calhanoglu dal dischetto non solo sblocca la partita ma permette all’Inter di dilagare. Il raddoppio di Federico Dimarco e il tris di Marcus Thuram seguono lo stesso copione del bel gioco inzaghiano. Tutti partecipano alla costruzione e non c’è modo di intercettare né interrompere la valanga nerazzurra quando riparte palla al piede. È il primo tempo più dominante della stagione dal punto di vista tecnico-tattico: Inter-Udinese non è una partita.

Analisi tattica Inter-Udinese: le mosse di Inzaghi

LETTURA – Nessuna modifica nell’intervallo ma c’è davvero poco da fare ripartendo dal 3-0 della prima frazione. Le rotazioni a partire dal 55′ permettono di far rifiatare alcuni titolarissimi – tra cui l’ottimo Alessandro Bastoni – senza arretrare. Probabilmente si perde un po’ di qualità ma non si nota poi molto. Merito anche del tio di centrocampo, che è perfetto come non mai dall’inizio alla fine. Tanta corsa e cambio sia di compiti sia di posizioni senza mai far venir meno la compattezza. Pochi errori e una superiorità tecnica imbarazzante rispetto agli avversari. E il possesso palla parla da sé. Il secondo doppio cambio permette a Matteo Darmian di mettersi alla prova anche da braccetto sinistro, risultando perfetto come sempre. L’Inter non si accontenta di quanto fatto e, nonostante qualche occasione di troppo gentilmente offerta all’Udinese, continua a macinare chilometri e gioco. Il fatto che la testa sia tutta su Inter-Udinese (“Serie A“) e non su Inter-Real Sociedad (“Champions League“) si nota nel modo in cui la squadra nerazzurra recupera palla. La dimostrazione perfetto è nel poker firmato Lautaro Martinez, ormai indomabile. Sì, non ci sono dubbi: in Inter-Udinese si assiste alla miglior versione di sempre della filosofia inzaghiana applicata al calcio. E un’Inter così bella, concreta e dominante adesso fa davvero paura a tutti.

