Analisi tattica Genoa-Inter (2-2): partita non vinta per la troppa superficialità!

Genoa-Inter termina con il punteggio di 2-2, con i nerazzurri che non vincono un match dominato a causa di tanta superficialità: di seguito l’analisi tattica dell’incontro.

Analisi tattica Genoa-Inter, le scelte di Inzaghi:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, Lautaro Martinez.

Genoa-Inter: analisi tattica della 1ª gara della Serie A 2024-2025

PRESTAZIONE NERAZZURRA – Un’Inter molto arrembante si presenta alla prima sfida della Serie A 2024-2025 contro il Genoa. Sono i nerazzurri a condurre la partita, provando a trovare gli spiragli giusti per mettere a segno il gol del vantaggio. Quando i meneghini sembrano in controllo del match, a trovare la rete sono i rossoblù grazie al duplice errore di Yann Sommer e Yann Bisseck sugli sviluppi di un calcio d’angolo che conduce alla rete del vantaggio dei liguri siglata da Alessandro Vogliacco. La reazione dei nerazzurri non arriva immediatamente, tanto che è il Grifone a gestire il pallone nei primi minuti seguenti al gol del calciatore italiano. Però l’Inter, come dimostrato nella scorsa stagione, ha imparato a leggere i momenti della partita: così arriva il pareggio di Marcus Thuram dopo un cross di Nicolò Barella. Non è un possesso palla sterile e lento, cosa che Simone Inzaghi aveva imputato nella prima fase della frazione, ma una traccia veloce a portare al gol del francese. A dimostrazione di come la dinamicità sia la chiave per il successo delle trame di gioco inzaghiane. E, soprattutto il ricorso a un Bisseck molto ispirato in fase offensiva, le azioni non tardano a mancare. Però, il primo tempo si conclude sul risultato di pareggio.

Genoa-Inter: le mosse di Inzaghi a partita in corso

COMMENTO FINALE – Il secondo tempo si svolge secondo lo stesso copione della prima frazione, con l’Inter che attacca alla ricerca degli spazi e il Genoa che prova a colpire in ripartenza soprattutto grazie al “fattore Junior Messias”. I nerazzurri si rendono spesso pericolosi, soprattutto grazie ai passaggi filtranti con cui Thuram viene messo in condizione di andare al tiro, senza però trovare il raddoppio. Intorno al 66′, Inzaghi inserisce Davide Frattesi e Denzel Dumfries al posto di Henrikh Mkhitaryan e Matteo Darmian. Ma la mossa più interessante arriva con l’ingresso di Mehdi Taremi, oltre a quello di Carlos Augusto, al 75′. Il tecnico piacentino opta quindi per un 3-4-1-2, con Lautaro Martinez ad agire da sottopunta rispetto ai due finalizzatori Thuram e Taremi. Proprio grazie all’intelligenza dell’iraniano, che riceve il pallone nei pressi dell’area avversaria e lo lascia a Frattesi che serve la sfera in area a Thuram, arriva il gol del definitivo vantaggio nerazzurro. Il francese insacca con un elegante tocco sotto, a completamento di un’azione fatta di qualità, occupazione ideale degli spazi e velocità nello scambio. Ma non basta per vincere l’incontro, in quanto una disattenzione figlia di un’estrema superficialità da parte di Bisseck porta al rigore per il Genoa. Junior Messias si fa ipnotizzare da Sommer ma poi ribadisce in rete dopo la respinta del portiere svizzero. Non resta che auspicare in un match contro il Lecce diverso non tanto per intensità e per qualità, dato che tali elementi non sono mancati contro il Genoa, quanto per attenzione e concentrazione nell’intero arco dell’incontro.