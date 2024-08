Analisi tattica Pisa-Inter (1-1): una realtà che dovrà cambiare (e cambierà)

L’amichevole tra Pisa e Inter termina in parità. A Gabriele Piccinini risponde Yann Bisseck, entrambi in grado di andare a segno al termine della rispettiva frazione. Di seguito l’analisi tattica di Pisa-Inter (1-1).

Analisi tattica Pisa-Inter, le scelte di Inzaghi:

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Fontanarosa; Kamate, Barella, Mkhitaryan, Zielinski, Carlos Augusto; Correa, Salcedo.

Inter-Pisa: analisi tattica della partita amichevole

PRESTAZIONE NERAZZURRA – Un’Inter priva degli interpreti che, a meno di clamorose sorprese, faranno parte dell’attacco nerazzurro nella prossima stagione si presenta alla sua quarta amichevole estiva, contro il Pisa del fratello di Simone, Pippo Inzaghi. Ciò si nota in maniera molto evidente nella fase di costruzione dell’azione offensiva del club meneghino, con Joaquin Correa ed Eddie Salcedo che faticano a trovarsi e a duettare con efficacia nella metà campo avversaria. Ragione, quest’ultima, che spiega in maniera principale l’equilibrio tra le forze in campo durante la prima frazione, con il Pisa che attacca e l’Inter che prova a imbastire azioni pericolose, senza riuscirci fatta eccezione per il caso del tiro ravvicinato di Carlos Augusto respinto dal portiere avversario Adrian Semper verso il termine del primo tempo. A rompere l’equilibrio è la rete di Gabriele Piccinini, che insacca in rete dopo essersi trovato completamente smarcato durante gli sviluppi di un calcio d’angolo.

Inter-Pisa: le mosse di Inzaghi a partita in corso

COMMENTO FINALE – Nel secondo tempo Inzaghi inserisce gradualmente le varie frecce presenti nel suo arco, tra cui spicca Davide Frattesi per rendimento e convinzione mostrata sul rettangolo di gioco. Sono sue le azioni più pericolose della prima fase della seconda frazione, con un palo e un cost to cost conclusosi con un grande intervento difensivo avversario in area di rigore. L’Inter non riesce ad essere così precisa e soprattutto brillante nelle scelte tecniche e nei meccanismi di gioco ideati per scardinare la difesa avversaria. Da questo punto di vista, si registra un passo indietro rispetto alle ottime giocate fatte vedere in occasione del match con il Las Palmas. La spiegazione più ragionevole di ciò è data dall’aumento dei carichi di lavoro disposti da mister Inzaghi in considerazione dell’avvicinarsi della nuova stagione. Ad ogni modo, i nerazzurri riescono a pareggiare l’incontro proprio allo scadere grazie al tap-in di Yann Bisseck sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Cristallizzando così il risultato sul punteggio di 1-1.