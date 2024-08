Analisi tattica Inter-Al Ittihad (0-2): manovra poco fluida e lenta. Bisogna crescere

L’Inter perde con il punteggio di 0-2 la sua penultima amichevole estiva contro l’Al Ittihad. Nerazzurri troppo imballati e poco fluiti nei movimenti, puniti da una doppietta dell’ottimo Moussa Diaby. La sensazione è che i meneghini debbano crescere di condizione prima di poter trarre indicazioni chiare dalle loro prestazioni. Di seguito l’analisi tattica di Inter-Al Ittihad (0-2).

Analisi tattica Inter-Al Ittihad, le scelte di Inzaghi:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Correa.

Inter-Al Ittihad: analisi tattica della partita amichevole

PRESTAZIONE NERAZZURRA – Un’Inter decisamente più ricca in termini di coloro che vedremo da titolari contro il Genoa sfida l’Al Ittihad nella penultima amichevole del suo precampionato. All’inizio della prima frazione i nerazzurri provano a tessere delle trame di gioco dinamiche e interessanti, puntando con frequenza sui fraseggi e sulle solite sovrapposizioni dei difensori, soprattutto di Alessandro Bastoni sulla sinistra. Dopo una decina di minuti tale atteggiamento viene progressivamente meno, lasciando spazio a un attendismo e a una lentezza nella gestione del pallone in fase di costruzione che non sono in linea con quanto sperato, a questo punto del precampionato, dal tecnico Simone Inzaghi. A causa di un movimento sbagliato della difesa arriva la rete del vantaggio, per i sauditi, con il tiro di Moussa Diaby da distanza ravvicinata. Una marcatura, quella del francese, cui non segue una reazione arrembante e decisa da parte dei nerazzurri. Anzi, i meneghini si spengono progressivamente, consci di non avere quella forza nelle gambe e quella consapevolezza necessari per incidere.

Inter-Al Ittihad: le mosse di Inzaghi a partita in corso

COMMENTO FINALE – Il secondo tempo inizia con lo stesso copione del finale della precedente frazione, con il 2-0 di Diaby dopo un brutto pallone perso da Bastoni nella sua metà campo. I nerazzurri, anche in questa occasione, non riescono a reagire attraverso un calcio preciso e veloce. I calciatori offensivi non sono in grado di farsi trovare liberi, mentre gli esterni non spingono in maniera incisiva sulle fasce. Intorno al 60′, Inzaghi cambia tutti i suoi calciatori tranne Davide Frattesi e Joaquin Correa. L’Inter conclude il match con il duo Correa-Salcedo, oggettivamente distante da ciò che vedremo in occasione della prossima stagione. Il tandem argentino-colombiano non si dimostra ben amalgamato, facendo sì che siano nulli gli spunti interessanti offerti dal reparto offensivo nella fase finale della seconda frazione. La sterilità dei loro movimenti è il riflesso di quanto visto in termini generali nella rosa nerazzurra, che tra primo e secondo tempo offre un quadro unitario e omogeneo di lentezza nei movimenti, poca fluidità di gioco e scarsa cattiveria nei contrasti. Una realtà che rappresenta l’effetto degli elevati carichi di lavoro imposti dal tecnico Inzaghi, ma a cui si aggiunge un dato che può generare delle incognite per il futuro: l’assenza di reali alternative a Lautaro Martinez e Marcus Thuram, considerati gli infortuni dei loro sostituti e la mancata volontà della dirigenza di puntare su un quinto profilo per l’attacco.