Allegri a specchio contro l’Inter? Possibile, ma mancano valutazioni – Sky

Giovanni Guardalà, inviato di Sky Sport a Vinovo, ha parlato delle possibili scelte di Massimiliano Allegri in vista della gara tra Juventus e Inter. Il tecnico potrebbe mettersi a specchio, anche se si attendono ancora le ultime valutazioni.

MODULO A SPECCHIO – Queste le parole dell’inviato Giovanni Guardalà sulle possibili scelte in vista di Juventus-Inter: «Allegri non avrà a disposizione soltanto Chiesa, McKennie e Kaio Jorge. Gli altri saranno tutti arruolabili, anche Alex Sandro, sebbene magari non dal primo minuto. Se dovessi pensare alla formazione, io punterei sul 3-5-2 da parte di Allegri con Danilo de Ligt e Chiellini in difesa, Cuadrado e De Sciglio sugli esterni con Locatelli, Zakaria e Rabiot a completare il centrocampo. Davanti Vlahovic con Morata. Si tratta però ancora di supposizioni, perché Allegri attende di avere tutti i nazionali a disposizione per fare le ultime valutazioni».