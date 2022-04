Allegri ritrova i titolari ma li può mettere in panchina: la formazione di Juventus-Inter – SM

Allegri ha abbondanza di scelta e stavolta può decidere di schierare una Juventus molto competitiva. Addirittura in panchina. Come riportato da Sport Mediaset, il tecnico bianconero ha le idee chiare per Juventus-Inter a eccezione dell’ultimo ballottaggio rimasto

PROBABILE FORMAZIONE – A circa mezz’ora dalla conferenza stampa di Massimiliano Allegri, i dubbi di formazione in casa bianconera sono pressoché sciolti. Tranne il più importante, quello in attacco. Allegri non ha ancora deciso chi schierare tra Paulo Dybala e Alvaro Morata, con l’argentino in netta ripresa nelle ultime ore. Le quotazioni di Dybala sono in aumento e può affiancare l’inamovibile Dusan Vlahovic dopo le prove di formazione delle ultime 24 ore. Domani la decisione finale nel pre-partita di Juventus-Inter (vedi informazioni). Per il resto, stavolta la Juventus ha abbondanza in ogni reparto. Verso la panchina alcuni titolari come Leonardo Bonucci, Alex Sandro e Arthur, oltre al grande escluso tra Morata e Dybala. Tutti disponibili, comunque. Di seguito la probabile formazione di Allegri in Juventus-Inter di Serie A.

JUVENTUS (4-4-2): 1 Szczesny; 6 Danilo, 4 de Ligt, 3 Chiellini (C), 2 De Sciglio; 11 Cuadrado, 28 Zakaria, 27 Locatelli, 25 Rabiot; 7 Vlahovic, 10 Dybala.