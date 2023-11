Allegri riduce l’emergenza per l’Inter! Ballottaggio a 3 in avanti − SM

Si va verso Juventus-Inter. Allegri può sorridere perché dall’infermeria arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il centrocampo.

ULTIME − Domenica sera Juventus-Inter. Nel pomeriggio, la formazione bianconera si allenerà alla Continassa. Come riferisce Sport Mediaset, per Allegri si riduce l’emergenza a centrocampo. Recuperati sia Miretti che Mckennie, mentre se non dovesse rientrare Locatelli allora pronto Rabiot in regia. In avanti, invece ballottaggio a tre giocatori per fare da partner a Chiesa. Oltre a Vlahovic e Kean, anche Milik si candida ad una maglia dal primo minuto.