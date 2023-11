Allegri, sì alla novità in mezzo! Le scelte per Juventus-Inter − Sky

Allegri conferma la novità a centrocampo, mentre in attacco per Juventus-Inter ci sarà Dusan Vlahovic. La probabile formazione dei bianconeri.

LA SORPRESA − Giovanni Guardalà, in collegamento da Torino per Sky Sport 24, ha aggiornato sulle novità della Juventus che scenderà in campo contro l’Inter alle 20.45: «Sorpresa Nicolussi Caviglia titolare in regia, Locatelli ha provato ad essere in campo ma ha ancora dolore. Allegri sta preferendo schierare lui con Rabiot e McKennie mezzali. Cambiaso e Kostic sugli esterni, Vlahovic torna titolare. Alex Sandro recupera, ma giocherà ancora Rugani». Dall’altro lato, scelte confermate per Simone Inzaghi. La probabile formazione bianconera:

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.