Allegri: «Con l’Inter partita diversa, loro squadra fisica! Serve attenzione»

Allegri dice la sua in virtù della prossima gara di campionato contro l’Inter in campionato. Secondo il tecnico, rispetto alla partita col PSG, sarà una gara diversa. Le sue parole a Sky Sport

PARTITA DIVERSA − Massimiliano Allegri sulla gara contro i nerazzurri: «Domenica arriva l‘Inter che è una squadra fisica, in Italia ancora la più forte, che gioca in modo diverso dal PSG. Bisogna stare attenti e prepararci bene. I recuperi dovrebbero essere Bremer, Di Maria e Vlahovic. Paredes si aggiungerà da lunedì alla squadra. Europa League da giocare con la cattiveria e la determinazione di non aver passato il turno di Champions League».