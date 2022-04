Allegri ha un punto fermo e più opzioni: le ultime su Juventus-Inter – SM

Allegri può iniziare a lavorare seriamente in vista di Juventus-Inter solo dopo aver recuperato tutti i calciatori in giro per il mondo. Il tecnico bianconero non ha ancora deciso su chi puntare, soprattutto in attacco. Come riportato da Sport Mediaset, l’unica certezza è su chi non andrà in panchina

GRUPPO RITROVATO – La Juventus si prepara ad accogliere l’Inter a Torino. I brasiliani Danilo e Arhtur sono di nuovo in gruppo insieme a tutti gli altri nazionali bianconeri. Finalmente, a due giorni da Juventus-Inter, il tecnico Massimiliano Allegri ha l’imbarazzo della scelta in ogni reparto. Il focus principale, però, rimane in attacco. Come raccolto da Sport Mediaset, al momento Alvaro Morata è in vantaggio su Paulo Dybala per affiancare Dusan Vlahovic, unico punto fermo della Juventus. Allegri in Juventus-Inter può variare sia uomini sia moduli, varando nuove alternative per provare ad avere la meglio (vedi aggiornamento).