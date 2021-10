Allegri: «De Ligt recuperato. Dybala? Lavora bene, ottimismo per l’Inter»

Massimiliano Allegri, durante la conferenza stampa alla vigilia di Zenit San Pietroburgo-Juventus, ha parlato delle condizioni fisiche di de Ligt e Dybala in vista anche del match di domenica contro l’Inter

CONDIZIONI − Allegri aggiorna sugli stati fisici di alcuni giocatori: «Matthijs de Ligt è completamente recuperato, gioca contro lo Zenit San Pietroburgo. Gioca lui e non Rugani. Alvaro Morata sta bene, ha recuperato in pieno e potrebbe già dall’inizio da domani. Paulo Dybala sta lavorando bene, anche se non ha lavorato ancora con la squadra. Dovrebbe essere quasi sicuramente a disposizione con l’Inter, avrà la possibilità da domenica in poi di mettere minutaggio e aiutarci per le partite dopo la sosta. Non dobbiamo pensare alla partita di domenica, ma soltanto a quella di domani».