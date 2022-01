Allegri controcorrente: contro l’Inter rinuncia non solo a Dybala nonostante l’emergenza – CdS

Allegri gioca il jolly… dalla panchina. La formazione pensata dal tecnico bianconero per sfidare l’Inter in Supercoppa Italiana non prevede due titolarissimi, che si aggiungono agli infortunati e squalificati di primo livello. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, restano pochi dubbi ad Allegri

JOLLY DYBALA – Nonostante l’emergenza, Massimiliano Allegri sembra intenzionato a rinunciare a Paulo Dybala (vedi focus, ndr) in attacco. Al suo posto dal 1′ ci sarà Dejan Kulusevski, che agirà largo come Federico Bernardeschi alle spalle di Alvaro Morata, schierato centravanti. Secondo quanto appreso dal giornalista Filippo Bonsignore per il Corriere dello Sport, Allegri vuole puntare su Dybala come jolly dalla panchina. Una scelta che ha già pagato nel precedente Inter-Juventus (vedi focus, ndr). Lo stesso può valere a centrocampo per Arthur e Rodrigo Bentancur, destinati alla panchina in favore di McKennie e Adrien Rabiot titolari ai lati di Manuel Locatelli, unica certezza di Allegri.

SZCZESNY TARDIVO – In difesa Alex Sandro stringerà i denti per vincere il ballottaggio mancino con Luca Pellegrini, che non è al meglio post-influenza. Invece Leonardo Bonucci andrà in panchina. Confermato Daniele Rugani al centro con il capitano Giorgio Chiellini e Mattia De Sciglio che completerà la difesa a quattro a destra visto che Danilo non è al meglio. Al di là del problema Green Pass e della rigidità del protocollo COVID-19, in porta la scelta di rinunciare anche a Wojciech Szczesny per Mattia Perin è di Allegri: il polacco andrà solo in panchina visto che si unirà al gruppo solo all’ultimo momento, in virtù della vaccinazione tardiva.

Fonte: Corriere dello Sport – Filippo Bonsignore

