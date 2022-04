Allegri a differenza di Inzaghi recupera quasi tutti gli infortunati: le scelte – CdS

Allegri con il gruppo praticamente al completo a differenza di Simone Inzaghi, che anche oggi dovrà sperare in un recupero di Marcelo Brozovic (vedi articolo) e ha praticamente perso le speranze per Stefan de Vrij (vedi QUI).

AL COMPLETO – Massimiliano Allegri sorride, soprattutto dopo il recupero – l’ultimo della lista – di Alex Sandro. Era questo l’obiettivo del tecnico bianconero in vista della sfida con l’Inter, considerando anche i recuperi di Dusan Vlahovic e di Denis Zakaria. L’infermeria si sta svuotando e, per il rush finale, il tecnico avrà maggiori risorse a disposizione e quindi più possibilità di rotazioni. Ieri il terzino brasiliano è tornato a lavorare in gruppo per l’intero allenamento e quindi è pronto a tornare tra i convocati ma non solo: potrebbe addirittura giocare da titolare. Difficile, visto che è reduce da due infortuni in rapida sequenza, ma non impossibile se darà garanzie. Dipenderà anche dalle condizioni di Danilo. Con Danilo titolare a destra, il terzino sinistro sarebbe De Sciglio, altrimenti l’azzurro potrebbe scalare a destra e liberare spazio per Alex Sandro, visto che Pellegrini è squalificato.

Fonte: Corriere dello Sport – Nicola Balice

