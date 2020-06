Allarme Inter, non solo Vecino: problemi fisici anche in difesa – CdS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, sarà una ripartenza con il brivido per Antonio Conte, che dovrà valutare la condizione fisica di alcuni difensori oltre Matìas Vecino e il suo problema al menisco (vedi QUI).

ALLARME DIFESA – L’Inter sarà tra le prime squadre a scendere in campo in questa nuova “seconda parte” di stagione. Subito la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli, poi il recupero contro la Sampdoria e nel mezzo la possibile finale. Un tour de force che potrebbe essere letale per Antonio Conte, che oltre ai guai al ginocchio per Matìas Vecino, dovrà tenere in considerazione anche alcuni acciacchi in difesa, in particolare da parte di Diego Godin, Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij e Danilo D’Ambrosio. A dieci giorni dalla ripresa del campionato di Serie A, il rischio è quello di ritrovarsi con gli uomini contati nel reparto che ad oggi è stato il punto di forza della squadra. Secondo il quotidiano romano, il caso più delicata riguarda Diego Godin, mentre per quanto riguarda gli altri dovrebbe essere scongiurato il pericolo lesione.