Al-Ain chiude con un successo! Wydad AC resta a secco

L’Al-Ain supera il Wydad AC con il punteggio di 2-1, chiudendo il suo Mondiale per Club a 3 punti. Decisivo il gol di Alejandro Romero.

PRIMA VITTORIA – L’Al-Ain affronta il Wydad AC nel match valido per la terza giornata del Mondiale per Club. Entrambe le squadre, a secco dopo i primi due probanti incontri con Juventus e Manchester City, guardano al match con l’intenzione di onorare fino in fondo la competizione per uscirne senza il rimpianto di non aver dato abbastanza. Con questo spirito, le due compagini si affrontano a viso aperto, producendo svariate occasioni da gol nell’arco dell’incontro. A passare in vantaggio è il Wydad AC, con Cassius Maliula che al 4′ trafigge Rui Patricio con un destro vincente. L’Al-Ain non risente del contraccolpo dato dalla rete avversaria, ma anzi inizia a spingere con maggior intensità alla ricerca del pareggio. Dopo varie opportunità mancate, la squadra emiratina trova l’1-1 grazie al gol di Kodjo Laba direttamente dal dischetto al 46′. La compagine allenata da Vladimir Ivić inizia la seconda frazione con l’approccio giusto. Ciò si traduce nella rete del definitivo 2-1 di Alejandro Romero, al 50′, con un mancino diretto nell’angolo alto di sinistra. Le opportunità da gol, collezionate nella ripresa, vengono mancate da entrambe le compagini. Il Mondiale per Club delle due squadre si conclude così, con l’Al-Ain che torna in Marocco con la soddisfazione dei tre punti finali.

Wydad AC-Al-Hilal 1-2

4′ Maluila (W), 46′ Laba (A), 50′ Romero (A)