Agnelli positivo al Coronavirus: assente per Inter-Juventus di Supercoppa

Andrea Agnelli è risultato positivo al Coronavirus. Il presidente della Juventus non sarà quindi presente a San Siro per la sfida di Supercoppa contro l’Inter

POSITIVO – Andrea Agnelli è positivo al Coronavirus. Il presidente bianconero, quindi, non sarà presente a San Siro per seguire la sfida di Supercoppa italiana fra Inter e Juventus, in programma mercoledì alle ore 21:00. Dopo Federico Chiesa, fermato da un grave infortunio, i bianconeri dovranno fare a meno anche del presidente.

Fonte: gianlucadimarzio.com