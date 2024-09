Addio Schillaci, contro il Manchester City l’Inter col lutto al braccio

L’addio di Totò Schillaci sarà commemorato dall’Inter con il lutto al braccio per la partita contro il Manchester City di Champions League.

SIMBOLO – Il mondo del calcio piange per la scomparsa del grande Totò Schillaci. L’ex calciatore palermitano, simbolo di Italia 90, se n’è andato stamani per un tumore maligno. La famiglia ne aveva comunicato l’aggravamento, spiegandone il ricovero in ospedale come una misura necessaria per far fronte a tale peggioramento del suo stato di salute. L’Inter, sua ex squadra, subito dopo il terribile annuncio ha voluto scrivere una nota di vicinanza per la sua famiglia. Per stasera, bellissimo e onorevole gesto davanti all’Europa per ricordare il grande Totò.

In ricordo di Schillaci, Inter con il lutto al braccio contro il Manchester City

MEMORIA – Come riferisce Matteo Barzaghi, in collegamento da Manchester per Sky Sport, l’Inter questa sera giocherà con il lutto al braccio per commemorare la scomparsa di Schillaci. Da venerdì, in ogni campo di calcio d’Italia sarà poi rispettato un minuto di silenzio. . Da calciatore, Schillaci ha militato nel Messina, nella Juventus e nell’Inter, prima di concludere la sua carriera in Giappone al Júbilo Iwata. In carriera, l’ex calciatore ha siglato 517 reti e 190 assist con le sue squadre di club. Ma a far innamorare i tifosi sono state le sue prestazioni con la maglia dell’Italia, con cui è stato il capocannoniere in occasione dei Mondiali di calcio del 1990