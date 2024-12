Acerbi torna in gruppo, ma Leverkusen resta difficile: il motivo – Sky

Francesco Acerbi torna a lavorare in gruppo dopo l’infortunio muscolare rimediato nella trasferta contro l’Hellas Verona. Il difensore, secondo Andrea Paventi di Sky Sport, non dovrebbe però partire per Bayer Leverkusen-Inter. Per un motivo ben specifico

QUASI RECUPERATO – La coperta per quanto riguarda la difesa dell’Inter resta corta, con Benjamin Pavard ancora ai box e il lieve fastidio per Alessandro Bastoni nella sfida contro il Parma. Per questo la notizia del ritorno in gruppo di Francesco Acerbi è da accogliere ottimamente per Simone Inzaghi e il suo staff. Il difensore è tornato a lavorare in gruppo per una parte dell’allenamento odierno, dimostrando i suoi miglioramenti dopo l’infortunio muscolare che lo ha costretto a uscire dal campo dopo una manciata di minuti nella trasferta vinta per 0-5 contro l’Hellas Verona. Resta però difficile una sua partenza direzione Leverkusen, dove l’Inter sfiderà il Bayer per la sesta giornata della fase campionato della UEFA Champions League.

Francesco Acerbi da rivalutare, difficile la presenza in Bayer Leverkusen-Inter

NESSUNA FRETTA – Nonostante il suo recupero, infatti, Francesco Acerbi difficilmente in ogni caso partirebbe da titolare. E, pertanto, Simone Inzaghi potrebbe decidere di non affrettare i tempi del suo recupero. E del suo rientro in campo. Considerando, dunque, che ci sarebbero diversi giorni fino al prossimo lunedì quando l’Inter affronterà la Lazio in trasferta, si va verso la decisione di lasciarlo a lavorare ad Appiano Gentile senza ulteriori stress. Permettendogli così di recuperare la condizione migliore prima di tornare in campo. La decisione finale, però, arriverà solo dopo l’allenamento di domani. Dopo il quale la squadra partirà direzione Germania.