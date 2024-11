Acerbi, i tempi sono… Maturi! Pronto dal primo in Inter-Napoli

Francesco Acerbi manca in campo con la maglia dell’Inter dalla trasferta di Roma, quando un problema muscolare lo costrinse a uscire a metà del primo tempo. Il recupero è completo e ora si prepara a una maglia da titolare per la sfida contro il Napoli.

TEMPI MATURI – Francesco Acerbi è pronto a tornare in campo dopo un periodo ai box, costretto da un infortunio muscolare che lo ha colpito durante la trasferta vinta per 0-1 contro la Roma. In molti si aspettavano il difensore già in campo per uno spezzone di partita tra le gare contro Venezia e Arsenal – un po’ come capitato con l’altro rientrante, Hakan Calhanoglu – ma è rimasto comunque in panchina con Simone Inzaghi che non lo ha voluto rischiare. Ma adesso i tempi sono maturi per il suo rientro e non è da escludere che questo possa avvenire già dal primo minuto in occasione di Inter-Napoli. Considerando anche l’impiego di uno Stefan de Vrij che ha fatto una lunga fila di partite da titolare proprio per sostituire la colonna difensiva nerazzurra.

Francesco Acerbi o Stefan de Vrij? Valutazioni di formazione in corso per Inter-Napoli

CORSA A DUE – Con la sosta nazionali alle porte e una partita importante in chiave scudetto, Simone Inzaghi sa di non poter rischiare nulla per la sfida al Napoli a San Siro in programma domenica sera. Ecco quindi come le valutazioni sulla formazione siano studiate con la massima attenzione. Specialmente per quanto riguarda la difesa, che arriva dall’eroica prestazione in UEFA Champions League contro l’Arsenal, conclusasi con la porta inviolata (per la seconda volta di fila dopo la sfida contro il Venezia e per la quarta volta in quattro partite europee). Quel che è certo è che se Francesco Acerbi fosse al massimo della forma, non ci sarebbero dubbi sulla sua titolarità. In questo bisogna capire l’esito degli ultimi allenamenti, rifinitura compresa, in vista proprio dello scontro diretto di domenica.