Acerbi, subito Milan-Inter (da ex) dopo la firma! Ieri primo debutto – CdS

Acerbi, dopo diverse settimane di attesa, si è tramutato nell’ultimo acquisto dell’Inter per la sessione estiva di calciomercato: l’ex Lazio sarà a disposizione col Milan oggi alle 18. Il Corriere dello Sport ripercorre le prime ore del difensore in nerazzurro.

L’ULTIMO ARRIVATO – La lista dei convocati per Milan-Inter da parte di Simone Inzaghi, come di consueto, non è stata pubblicata. Ci sarà però anche Francesco Acerbi, che avrà un posto in panchina. Il Corriere dello Sport lo inserisce fra i giocatori a disposizione, dopo la firma di giovedì pomeriggio e l’ufficialità. L’ex Lazio ieri ha conosciuto il centro sportivo di Appiano Gentile: per lui subito debutto in allenamento, stamattina farà il risveglio muscolare coi compagni. Acerbi è, in aggiunta, fra gli ex del derby (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno