Acerbi spera il bis in Udinese-Inter: da Inzaghi una prova alla vigilia – CdS

Acerbi ha esordito martedì col Viktoria Plzen e spera di essere confermato titolare per Udinese-Inter oggi alle 12.30. Inzaghi sta facendo delle valutazioni, col Corriere dello Sport che indica le prove fatte ieri nella rifinitura.

IL TEST – Uno fra Stefan de Vrij e Francesco Acerbi giocherà al centro della difesa alle 12.30 in Udinese-Inter. Per Simone Inzaghi il ballottaggio è aperto, ma con un’indicazione che dà il Corriere dello Sport. L’ultimo arrivato ieri è stato provato nell’allenamento di rifinitura, un segnale di come potrebbe arrivare il bis rispetto al Viktoria Plzen. Acerbi è rimasto tre mesi fermo, non giocava da un match di UEFA Nations League con l’Italia (11 giugno, contro l’Inghilterra). Martedì, in Champions League col Viktoria Plzen, è tornato in campo dopo un’estate da separato in casa con la Lazio e ha ben figurato. Ora ci spera, ma la scelta non è ancora sicura. Se il ballottaggio Acerbi-de Vrij è ancora in corso non ci sono invece dubbi sulla presenza di Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij a completare la difesa.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti