Acerbi lo specialista: Inzaghi non ha dubbi per Inter-Napoli – CdS

Nessun dubbio per Simone Inzaghi per quanto riguarda Francesco Acerbi. Come sottolinea il Corriere dello Sport, sarà proprio lui lo ‘specialista’ a cui si affiderà il tecnico per fermare Romelu Lukaku in Inter-Napoli

SPECIALISTA DELLA DIFESA – Sono tanti i grandi nomi che Francesco Acerbi ha fermato nel corso della sua esperienza in nerazzurro. Il più prestigioso di tutti è forse quello di Erling Haaland, che il difensore ha bloccato per ben due volte. Ma anche Olivier Giroud, nei derby dello scorso anno e non solo. Ma anche Romelu Lukaku, che nelle due partite disputate contro i nerazzurri lo scorso anno non vide, di fatto, un pallone. Ecco che allora per Inter-Napoli, Simone Inzaghi non ha alcun dubbio: la sua colonna difensiva partirà dal primo minuto, nonostante il rientro da un infortunio muscolare. Nessuna prova per lui in occasione della gara contro l’Arsenal – a differenza di Hakan Calhanoglu, che ha avuto un rientro più graduale – ma nessun problema: potrà giocare da titolare.

Francesco Acerbi di nuovo in campo dal primo minuto: leader della difesa in Inter-Napoli

COLONNA DIFENSIVA – La mancanza di Francesco Acerbi in questa stagione si è già sentita in occasione del big match contro la Juventus, terminato 4-4. Per questo Simone Inzaghi vuole ora affidarsi nuovamente a lui per bloccare Romelu Lukaku e avere più certezze per Inter-Napoli di questa sera. Senza nulla togliere, naturalmente, a Stefan de Vrij, che ha comunque fornito ottime garanzie nelle gare in cui ha dovuto sostituire il difensore italiano. A proposito dell’olandese, la partita contro l’Arsenal – nella quale ha fornito, così come i compagni, una prestazione solida, attenta e rocciosa – ha rappresentato la quinta presenza da titolare consecutiva. Anche per questo le quotazioni spingono tutte verso un Francesco Acerbi di nuovo dal primo minuto. Insomma, Lukaku questa sera non dovrà preoccuparsi soltanto dell’accoglienza dei tifosi di San Siro. Ma anche del suo diretto marcatore.

Fonte: Pietro Guadagno, Corriere dello Sport