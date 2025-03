Acerbi: «Seconda stella momento storico. Inter, vinto tutti insieme!»

Francesco Acerbi si è raccontato parlando della sua esperienza all’Inter, degli obiettivi futuri e non solo. Il difensore italiano sfiderà stasera il Feyenoord.

IL COMMENTO – Francesco Acerbi è il protagonista del Matchday Programme di Inter-Feyenoord, pubblicato sul sito ufficiale del club nerazzurro. Il difensore ex Lazio ha sottolineato la forza del collettivo all’Inter: «Siamo un bel gruppo, quest’anno c’è stata da subito un’alchimia con i nuovi e allo stesso tempo il rapporto con i compagni che erano già qui è maturato anche grazie al mister e al suo staff. All’Inter ci sono tanti grandi campioni, penso che sia importante avere grande umiltà e allo stesso tempo riuscire ad esprimersi senza paure. Il calcio mi ha insegnato la forza del gruppo, cosa significa lottare insieme per un obiettivo e come superare i momenti difficili. In questi anni ho imparato che si può lavorare sulla sofferenza fisica e mentale, bisogna andare oltre la fatica perseguendo sempre i propri obiettivi».

Acerbi su una leggenda dell’Inter e sui successi in nerazzurro

IL FENOMENO – Acerbi ha poi proseguito esprimendosi sul calciatore del passato che avrebbe avuto il piacere di sfidare: «Ronaldo ‘Il Fenomeno‘, era il più forte al mondo, non c’erano altri giocatori come lui».

I TRIONFI – Acerbi ha concluso ricordando uno storico successo registrato all’Inter: «Ho scelto una foto di gruppo dei festeggiamenti perché abbiamo vinto tutti insieme. Abbiamo vissuto un momento storico per come è arrivata questa Seconda Stella. Sono momenti che rimarranno per sempre».