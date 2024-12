Acerbi ritorna, ma con cautela: gestione prima del Bayer Leverkusen – TS

L’Inter monitora con attenzione le condizioni di Francesco Acerbi in vista della trasferta di Champions League contro il Bayer Leverkusen. Il suo ritorno in campo, secondo quanto sottolineato dal Tuttosport, sarà gestito con cautela dallo staff medico nerazzurro.

RITORNO GRADUALE – Francesco Acerbi, assente nelle ultime settimane per un’elongazione al bicipite femorale destro, potrebbe oggi partecipare parzialmente alla seduta di allenamento con i compagni. Se il test odierno darà esiti positivi, la sua convocazione per la partita di domani sarà valutata dallo staff tecnico e medico. Lo staff nerazzurro adotta un approccio prudente, complice il precedente infortunio che Acerbi aveva subito contro la Roma, seguito da un altro fastidio accusato nella gara con il Verona. Dopo una serie di recuperi affrettati, l’obiettivo è ora evitare ogni rischio di ricaduta, garantendo al centrale una ripresa completa e sicura. Anche se dovesse essere convocato per Leverkusen, è improbabile che venga utilizzato da titolare: l’idea principale sarebbe quella di farlo rientrare gradualmente, partendo dalla panchina.

Acerbi vicino al ritorno, un match nel mirino!

QUANDO IN CAMPO – L’obiettivo di Acerbi e dello staff medico dell’Inter, è quello di riaverlo in condizione al 100% per la sfida contro la Lazio. Il big-match della prossima giornata di campionato, in programma il prossimo 16 dicembre (e visibile gratuitamente anche su DAZN), Un appuntamento a cui il difensore tiene particolarmente, dato il suo passato con i biancocelesti. Sarà una partita carica di emozioni, ma anche importante per la lotta dell’Inter in Serie A. La trasferta di Leverkusen è cruciale per l’Inter, che con una vittoria consoliderebbe il primo posto nel girone e metterebbe una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale. In un periodo di partite ravvicinate, il ritorno di Acerbi rappresenterebbe un valore aggiunto per le rotazioni di Simone Inzaghi, che sta già gestendo con attenzione altri giocatori chiave, come Alessandro Bastoni.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino