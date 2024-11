Acerbi, il recupero procede spedito: i tempi del ritorno in campo con l’Inter – CdS

Non solo Hakan Calhanoglu: in casa Inter anche Francesco Acerbi continua a lavorare per il recupero e per il ritorno in campo. Che, secondo il Corriere dello Sport, sarà in tempi brevi

RECUPERO IN CORSO – Oltre ad Hakan Calhanoglu, anche Francesco Acerbi è ancora fermo ai box. Proprio come il compagno di squadra, anche il difensore nerazzurro ha subito un’elongazione alla coscia nella sfida contro la Roma. Un problema fisico che ha, di fatto, costretto Stefan de Vrij a fare gli straordinari e partire poi titolare nelle partite contro Young Boys – terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League – Juventus a San Siro ed Empoli, dove nel finale ha lasciato il posto per l’esordio del giovanissimo Tomás Palacios, alla prima con la maglia dell’Inter. Acerbi continua a lavorare per il recupero e per tornare presto in campo e, a tal proposito, nell’allenamento personalizzato di ieri ha dato ottime risposte in quest’ottica.

Francesco Acerbi si prepara a rientrare in campo: Inzaghi lo vuole al massimo per due importanti sfide

OBIETTIVO – Già nella sfida di domenica (ore 20.45 a San Siro) contro il Venezia, Francesco Acerbi tornerà nella lista dei convocati di Simone Inzaghi. Partita nella quale, tuttavia, siederà in panchina e non partirà da titolare. Ma nella quale dovrebbe anche rimettere qualche minuto nelle gambe a gara in corso. Non è un mistero che le due vere sfide per le quali il tecnico vuole averlo al massimo della condizione siano i due incroci contro l’Arsenal a San Siro – sfida valevole per la quarta giornata della fase campionato della UEFA Champions League – e, soprattutto, quella del prossimo fine settimana contro il Napoli di Antonio Conte. Una partita, quest’ultima, che assume già contorni importantissimi visto il percorso netto dei partenopei fin qui.

SOLIDITÀ DIFENSIVA – Proprio riavendo Francesco Acerbi in campo, Simone Inzaghi punta a mantenere nuovamente la solidità difensiva. Sebbene, per onore di cronaca, nelle due partite (e mezza, visto l’ingresso in campo contro la Roma a metà primo tempo) contro Young Boys ed Empoli, con Stefan de Vrij al centro della difesa non sianoa arrivati gol nella porta difesa da Yann Sommer. Resta però la grossa macchia dei quattro gol subiti contro la Juventus. Per questo il tecnico rivuole in ogni caso Francesco Acerbi al centro della difesa contro Arsenal e Napoli, grazie anche alle garanzie che è in grado di concedere quando scende in campo.

Fonte: Pietro Guadagno, Corriere dello Sport