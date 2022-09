Acerbi, la riconferma non è impossibile ma Inzaghi valuta un rischio

L’Inter, domenica 18 settembre alle 12:30 scenderà in campo alla Dacia Arena per affrontare l’Udinese, la squadra più in forma del campionato. Simone Inzaghi vuole chiudere al meglio prima della sosta e valuta la formazione migliore. Francesco Acerbi, che ha fatto il suo debutto in assoluto con l’Inter in UEFA Champions League, potrebbe essere riconfermato.

IN DIFESA – Francesco Acerbi ha fatto il suo debutto assoluto con la maglia dell’Inter in UEFA Champions League contro il Viktoria Plzen, mettendo in mostra anche una grandissima partita giocata di personalità. Prestazione che di certo non è passata inosservata a mister Simone Inzaghi che valuta la riconferma del suo pupillo, tanto richiesto nel corso dell’ultima sessione di mercato. L’ex Lazio potrebbe dunque riprendere il posto da titolare al centro della difesa già contro l’Udinese, ma due gare in pochi giorni per lui potrebbero essere eccessive dopo tanto tempo di inattività. Le prossime ore saranno decisive.