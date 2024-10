Acerbi KO, altro cambio obbligato in Roma-Inter

Non solo Hakan Calhanoglu, altro cambio obbligato per infortunio nel primo tempo di Roma-Inter: problema muscolare per Francesco Acerbi che lascia il posto a Stefan de Vrij

DOPPIO CAMBIO – Nel giro di 26 minuti per Simone Inzaghi arrivano già due cambi obbligati. Il primo, quello di Hakan Calhanoglu, che ha lasciato il posto in campo a Davide Frattesi. Poi quello di Francesco Acerbi, costretto a dare forfait al 26′ per un problema alla coscia. Al suo posto entra Stefan de Vrij, ma quel che lascia già basiti è l’aver dovuto fare due cambi obbligati nel primo tempo di un Roma-Inter che inizia decisamente in salita per i nerazzurri.