Acerbi, Inzaghi lo convoca subito per il derby? Oggi primo allenamento – CdS

Acerbi è un nuovo giocatore dell’Inter, oggi conoscerà i nuovi compagni all’Inter e sarà subito a disposizione di Simone Inzaghi ad Appiano Gentile.

ORA NERAZZURRO – Francesco Acerbi all‘Inter (quasi) all’ultimo momento. Il suo contratto, difatti, è stato depositato in lega alle 19:26. In nerazzurro ha scelto la maglia numero 15, la stessa che ha indossato a Sassuolo e durante Euro 2021. Questa mattina sarà ad Appiano Gentile per conoscere i nuovi compagni ed effettuare il primo allenamento. La condizione fisica non è il massimo, ma sarà convocato in panchina per il derby. Inzaghi nei giorni scorsi ha parlato parecchio con lui, tra i due c’è un legame fortissimo e si fidano uno dell’altro. Ieri in mattinata il via libera definitivo da parte di Zhang, così il difensore, già in città, ha raggiunto prima l’Humanitas e poi il Coni per le visite mediche di ritiro. Farà sia l’alternativa a Stefan De Vrij sia a Alessandro Bastoni, specialmente quando Dimarco scivolerà quinto di sinistra.

Fonte: Corriere dello Sport – Andre Ramazzotti